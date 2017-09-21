RSS Контакты
Российская Федерация

Совбез РФ: воевавшие в Сирии боевики создают «спящие ячейки» в странах Центральной Азии

21.09.2017 | Новости

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что воевавшие в Сирии террористы из Центральной Азии возвращаются в родные страны, где создают «спящие ячейки», которые готовы перейти к активным действиям в любой момент, сообщает пресс-служба ведомства. 

По словам Нургалиева, этот вопрос обсуждался на российско-узбекистанских консультациях по вопросам безопасности, которые прошли в Ташкенте. «Эксперты подчеркнули, что обстановка в Центрально-Азиатском регионе продолжает оставаться сложной. Во многом влияние на обеспечение безопасности в регионе оказывает ситуация в Афганистане», - сообщил замсекретаря Совбеза РФ. Нургалиев добавил, что по итогам консультаций по линии профильных министерств и ведомств намечено активизировать обмен оперативной и иной информации о фактах, важных для борьбы с терроризмом и экстремизмом, продолжить взаимодействие по данным направлениям в форматах Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ и региональной антитеррористической структуры ШОС. «В целом консультации имели конструктивный характер и показали схожесть оценок экспертов двух стран, а самое главное - готовность к дальнейшему расширению взаимодействия, оперативному решению возникающих проблем, - считает замсекретаря СБ РФ.

- Достигнута договоренность проведение встреч экспертов аппаратов советов безопасности России и Узбекистана сделать регулярным».

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама