Осужденным ИК-1 г. Симферополя прочитали лекцию о деструктивных религиозных сектах

В исправительной колонии №1 г. Симферополя состоялась лекция о пагубном влиянии на общество религиозных экстремистских организаций. Перед осужденными выступили представители Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь, Симферопольской и Крымской Епархии, Прокуратуры по надзору за спецучреждениями в РК и г. Севастополь.

Помощник начальника УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю по работе с верующими Роман Цуркан, старший помощник Прокурора по надзору за спецучрежденями Виталий Кошман, главный имам г. Симферополя, специалист ДУМ Крыма по работе с осужденными Мухаммед Исламов провели профилактическую лекцию с целью духовного и нравственного воспитания осужденных, содержащихся под стражей в ИК№1 г. Симферополя.

По словам Мухаммеда Исламова, главная задача духовенства, оградить людей, находящихся в заключении от влияния запрещенных религиозных сект.

«В своих лекциях мы рассказали осужденным, какие могут быть последствия участия в религиозных сектах, прикрывающихся православием или исламом, и какие сроки грозят вербовщикам и адептам запрещенных организаций», — сказал Мухаммед Исламов. Он также добавил, что осужденным рекомендовано согласовывать поступающую к ним религиозную литературу с Духовными управлениями.

Данные мероприятия, по мнению Мухаммеда Исламова, способствуют духовно-нравственному воспитанию лиц, отбывающих наказание, а также предупреждению развития в их рядах различных радикальных течений.

Источник: http://qmdi.org