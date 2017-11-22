|
Путин: Россия завершает военную операцию в Сирии22.11.2017 | Новости
Россия завершает военную операцию в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером САР Башаром Асадом, который посетил Сочи с рабочим визитом, передает RT. «Думаю, проблема терроризма имеет глобальный характер. До полной победы над терроризмом, конечно, ещё очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — отметил Путин.
Президент России Владимир Путин 20 ноября провёл в Сочи встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Заявления, прозвучавшие на встрече в Сочи, говорят о скором завершении военной операции в Сирии. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Да, эти заявления говорят о том, что военная операция до конца года будет завершена. На территории Сирии ИГ* будет уничтожено до конца года, российские ВКС уйдут», — цитирует сенатора РИА Новости. Асад отметил роль российских вооружённых сил в спасении Сирии и успехи, достигнутые благодаря содействию ВКС России и сирийской армии. «Эти успехи по борьбе с терроризмом сейчас никто не может отрицать. И благодаря вашим действиям, а также действиям сирийской армии, наших союзников, многие сирийцы смогли вернуться в свои дома», — заявил глава государства. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за два года операции в Сирии авиагруппа ликвидировала более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники ИГ*. Глава военного ведомства отметил, что до вступления российских сил в боевые действия террористы контролировали более 70% территории государства. «Освобождено 998 городов и населённых пунктов. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С начала операции ВКС России, с 2015 года, в дома вернулись 1,12 млн человек. Только в 2017 году — 660 тыс.», — уточнил Шойгу. Российский президент отметил готовность Башара Асада «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования». Сирийский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Дамаск заинтересован в продвижении политического процесса.
Источник: http://kazislam.kz/ru
* Террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана
URL:
|
Авторские колонки