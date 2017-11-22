Президент России Владимир Путин 20 ноября провёл в Сочи встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Заявления, прозвучавшие на встрече в Сочи, говорят о скором завершении военной операции в Сирии. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Да, эти заявления говорят о том, что военная операция до конца года будет завершена. На территории Сирии ИГ* будет уничтожено до конца года, российские ВКС уйдут», — цитирует сенатора РИА Новости. Асад отметил роль российских вооружённых сил в спасении Сирии и успехи, достигнутые благодаря содействию ВКС России и сирийской армии. «Эти успехи по борьбе с терроризмом сейчас никто не может отрицать. И благодаря вашим действиям, а также действиям сирийской армии, наших союзников, многие сирийцы смогли вернуться в свои дома», — заявил глава государства. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за два года операции в Сирии авиагруппа ликвидировала более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники ИГ*. Глава военного ведомства отметил, что до вступления российских сил в боевые действия террористы контролировали более 70% территории государства. «Освобождено 998 городов и населённых пунктов. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С начала операции ВКС России, с 2015 года, в дома вернулись 1,12 млн человек. Только в 2017 году — 660 тыс.», — уточнил Шойгу. Российский президент отметил готовность Башара Асада «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования». Сирийский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Дамаск заинтересован в продвижении политического процесса.

Россия завершает военную операцию в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером САР Башаром Асадом, который посетил Сочи с рабочим визитом, передает RT. «Думаю, проблема терроризма имеет глобальный характер. До полной победы над терроризмом, конечно, ещё очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — отметил Путин.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.