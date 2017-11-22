Путин и Трамп говорил по телефону о Сирии, Украине, Иране и Афганистане

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Белом доме рассказали, что разговор продолжался около часа. Среди тем обсуждения были вооруженные конфликты в Сирии и на Украине. Лидеры двух стран также затронули ситуацию в Северной Корее, Иране и Афганистане.

Разговор состоялся на следующий день после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом. В Кремле заявили, что российский лидер в беседе с Трампом подтвердил приверженность конституционной реформе и проведению президентских и парламентских выборов в арабской республике.

Москва, Анкара и Тегеран спонсируют отдельные переговоры в столице Казахстана Астане, в которых участвуют воюющие стороны и сосредоточены на формирования зон деэскалации в ключевых регионах Сирии.

Белый дом также сказал, что Трамп и Путин 21 ноября «подтвердили важность борьбы с терроризмом на всей территории Ближнего Востока и Центральной Азии» и согласились изучить пути активизации сотрудничества в борьбе с «ИГ», «Аль-Каидой», «Талибаном», и других террористических групп.

На прошлой неделе Трамп и Путин неформально беседовали на саммите АТЭС во Вьетнаме. При этом официальных переговоров не состоялось. В Кремле тогда заявили, что американцы «не проявили гибкости». В Белом доме объяснили, что встреча не состоялась из-за расписания президентов.

Источник: https://rus.ozodlik.org