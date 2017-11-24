В Дагестане прошла конференция на тему возрождения традиций российских мусульман

Заместитель Муфтия Крыма Эсадуллах Баиров принял участие в научно-практической конференции на тему «Возрождение традиционного духовного наследия российских мусульман: проблемы сохранения мусульманской идентичности в условиях мировой глобализации». В форуме приняли участие временно исполняющий обязанности Главы Дагестана Владимир Васильев, Муфтий Республики шейх Ахмад Афанди и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, а также эксепрты-богословы из России, СНГ и Саудовской Аравии.

В ходе конференции участники обсудили ситуацию в мусульманском мире и влияние внешних факторов на внутриполитические процессы в России. Кроме того, особое внимание было уделено созданию стратегии развития ислама в России до 2030 года. С данным предложением выступил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Он также отметил, что одной из главных задач мусульманского духовенства остается подготовка высококвалифицированных имамов.

Конференция была разбита на 7 тематических секций, проходящих параллельно на различных площадках. Эсадуллах Баиров принял участие в секции, посвящённой теме «международные и межэтнические аспекты глобализации». Он отметил, что, глобализации имеет как минусы, так и плюсы, которые следует использовать для решения многих проблемных вопросов межнационального и межконфессионального характера.

«Глобализация — это неизбежность, это постоянный процесс, в ходе которого происходит сближение народов и цивилизаций с целью совместного развития. И у этого сближения есть как положительные стороны, так и негативный компонент, проявляющийся в виде поглощения одной культуры другой, ассимиляции народов и этносов, когда все участники глобализационного процесса, отстаивая локальное, стараются быть глобальными», — сказал Эсадуллах Баиров.

По мнению Баирова, негативный компонент современной глобализации в том, что она подразумевает более светский подход и пренебрегает духовными ценностями.

«Общество, отдаляясь от религии, теряет духовную связь со своей историей, своей культурой. Оно начинает искать новые духовные формулы, тем самым порождает новые вызовы. Поэтому на фоне всего этого важно сохранить наши традиционные корни, понимать и транслировать их в будущее, и на основании этих традиционных ценностей, сохраняя духовную составляющую, строить отношения в глобальном мире с нашими партнерами», — подчеркнул Баиров.

По итогам конференции участниками было принято обращение к мусульманам России, в котором, в частности, говорится, что «на сегодняшний день истинным трудом и старанием на пути Всевышнего Аллаха субуханаху ва тааля является сохранение нашей культуры, традиций, нашего духовного наследия – сохранение нашей мусульманской идентичности в условиях недружественной окружающей среды мировой глобализации. Нам навязывают не глобализацию научно-технического прогресса и достижений, а глобализацию порока, греха, безбожия и разврата, разрушающего традиционные устои семьи. Такой вредный проект глобализации мог зародиться только в обществе, где провозглашается отказ от идентичности и сохранения культур и традиций народов ради «великой цели» — стать частью общего плавильного котла, размывающего и уничтожающего целые народности. В отличие от нашей Родины, которая сохраняет свои народности, чтит историю предков и гордится своим многообразием в настоящем. И мы, уважаемые мусульмане, как сыны своей Отчизны, не имеем права предавать память наших праведных предков, не имеем права терять самобытность и целостность нашей общей многообразной Родины. Мы обязаны принимать непосредственное участие в ее судьбе, особенно когда она находится в сложной ситуации, которая может быть решающей для судьбы наших будущих поколений.

Мир и благословение нашему любимому Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. И в завершение Хвала Аллаху, господу миров».

Источник: http://qmdi.org