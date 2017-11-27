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Российская Федерация

Все мусульманские культовые сооружения Бахчисарайского района получат правоустанавливающие документы

27.11.2017 | Новости

В Муфтияте Крыма состоялась рабочая встреча заместителя муфтия Крыма Айдера Исмаилова с главой Бахчисарайского района Рефатом Дердаровым и представителями Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района.

В соответствии с распоряжения главы республики о передаче мусульманских культовых сооружений ДУМ Крыма, участники рабочей встречи обсудили механизм решения проблемных вопросов, возникающих в процессе передачи и оформления правоустанавливающих документов. Кроме того, был рассмотрен вопрос о возвращении мусульманам Крыма здания медресе в селе Соколиное (Коккоз), в котором ранее был расположен сельский ФАП. По данному вопросу принято решение создать экспертную комиссию для получения заключения о том, что здание имеет статус  культового сооружения.  Относительно обнаруженных погребений вдоль строящейся трассы «Таврида», заместитель муфтия предложил поступить по примеру ситуации в МДЦ «Артек», а именно, определить место для некрополя и произвести перезахоронение останков, обнаруженных в ходе раскопок.

Участники встречи согласовали алгоритм дальнейших действий и определили сроки для выполнения.

 

Источник: http://qmdi.org

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