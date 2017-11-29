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Российская Федерация

В Сакском районе частный инвестор построит мечеть

29.11.2017 | Новости

Для мусульман села Яркое (ст.назв. Княжевичи-Октоберфльд) построят мечеть. Культовое здание появится на средства благотворителя, который изъявил желание построить мечеть в селе. Представители Муфтията Крыма совместно со спонсором, который планирует построить мечеть в селе Яркое Сакского района, осмотрели место, где в скором времени появится культовое сооружение. 

По словам ответственного секретаря Муфтия Крыма Айдера Аджимамбетова, на сегодняшний день подготовлены  все правоустанавливающие документы под строительство.  На месте будущей мечети собрались глава общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов, заместитель главы администрации города Саки Шериф Османов, имам Сакского района Месфер Сеттаров, а также  жители села. Здесь они совершили дуа  за благополучное строительство. По проекту, мечеть будет вмещать 140 человек.

До настоящего времени в этом селе нет места для проведения молитв.

Напомним, в середине ноября состоялась закладка фундамента под будущую мечеть в селе Уютное (кр.тат. Отар-Бойнак) Евпаторийского региона.

 

Источник: http://qmdi.org

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