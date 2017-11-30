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Российская Федерация

ФСБ совместно с ШОС разоблачила более 50 террористических ячеек с начала года

30.11.2017 | Новости

ФСБ РФ с начала года в сотрудничестве с ШОС разоблачила более 50 террористических ячеек и 380 функционеров запрещенных организаций, заявил на 15-м заседании генеральных прокуроров стран-участниц ШОС директор РАТС ШОС Евгений Сысоев. 

"Итоги работы 2017 года еще предстоит подвести. Из наиболее значимых результатов на сегодняшний день можно назвать следующие: ФСБ РФ во взаимодействии с коллегами по ШОС пресечена деятельность более 50 ячеек и 380 активных функционеров различных террористических организаций", — сказал Сысоев, сообщает РИА Новости.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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