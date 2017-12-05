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Российская Федерация

В Симферополе пройдет благотворительный фестиваль

05.12.2017 | Новости

10 декабря в Симферополе пройдет благотворительный детский фестиваль «Мухаммед (с.а.в.) — Пророк милосердия». Организатор – общественное объединение мусульманок Крыма «Буллюр» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь.

В программе фестиваля конкурсы и игры для детей, мастер-классы, викторины для женщин, а также стихотворения, иляхи,  концертная программа, благотворительная ярмарка, угощения и подарки.

Для детей супер-бонус «Поролоновое шоу» от студии детского праздника «Поле чудес»!

Благотворительный фестиваль состоится в конференц-зале гостиницы «Мараканд» по адресу г. Симферополь, ул. Воровского, 17.

Начало фестиваля в 10:30. Приглашаются все желающие!

Выручение средства от ярмарки и садака будут направлены на благотворительную акцию «Добро руками мусульманок» (помощь на строительство, ремонт, реставрацию мечетей).

 

Источник: http://qmdi.org

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