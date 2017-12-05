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Российская Федерация

Путин рассказал об освобождении от террористов почти всей Сирии

05.12.2017 | Новости

Почти вся территория Сирии, включая места, где исторически жили христиане, освобождена от террористов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами делегаций поместных православных церквей в Ново-Огарево, сообщает пресс-служба Кремля.

 «Сирийские вооружённые силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», - отметил Путин.

«Особого внимания, конечно, заслуживает ситуация в Сирии. Мы с вами об этом знаем. Она очень тяжёлая. За годы войны террористы убили, выгнали из родных мест десятки тысяч людей. Многие христианские церкви и монастыри разграблены и разрушены», - рассказал он.

Ранее, глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что контингент российских войск в Сирии может быть существенно уменьшен. «По завершении выполнения военных задач — их осталось совсем немного, - конечно, будет принято решение главнокомандующим, и группировка будет сокращена», - сказал он.

 

Источник: http://ca-news.org

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