Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев провел рабочие встречи с районными имамами

В Муфтияте Крыма прошли рабочие встречи с районными и региональными имамами. На собрании были затронуты вопросы, относительно запланированных мероприятий, посвященных 100-летию Курултая крымскотатарского народа. В частности, это открытие выставки, которую Духовное управление готовит совместно с Крымскотатарским музеем культурно-исторического наследия и «круглый стол», запланированный совместно с учеными КИПУ. Мероприятия пройдут 9 и 12 декабря.

Также в ходе собрания собравшиеся обсудили вопросы религиозного просвещения.

Выступая перед собравшимися, Муфтий хаджи Эмирали Аблаев подчеркнул, что на сегодняшний день есть все возможности для просветительской работы. Это субботние и воскресные школы основ Ислама, чтения Корана, а также семинары и тренинги непосредственно для самих религиозных служителей.

В рамках встречи имамов призвали оказать содействие в подписной кампании на религиозные газеты и журналы, выпускаемые Духовным управлением мусульман Крыма и г. Севастополь.

В ходе встречи имамы прослушали лекции на тему товарно-денежных отношений и ведения бизнеса по канонам Ислама.

Муфтий также призвал религиозных деятелей оказывать друг другу взаимную поддержку в деле духовно-нравственного воспитания общества.

«Народ должен уметь отличать истину от лжи и пресекать фитну» (смуту).

Источник: http://qmdi.org