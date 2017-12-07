RSS Контакты
Российская Федерация

В Москве состоится грандиозный концерт в честь дня рождения пророка Мухаммада

07.12.2017 | Новости

Благотворительный концерт по случаю дня рождения пророка Мухаммада (мир ему и благословение) состоится в воскресенье, 10 декабря, в ‎‎концертном зале «Измайлово» в Москве. Об этом ИА IslamNews сообщили в пресс-службе Духовного собрания мусульман России. Организаторами концерта выступают Духовное собрание мусульман России,‎ Министерство вакуфов Сирии, муфтият Дагестана при поддержке Общественной палаты РФ, Правительства ‎Москвы и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. 

По словам организаторов, все вырученные от продажи билетов средства пойдут на оказание помощи жителям охваченной войной Сирии. В концерте примут участие исполнители исламских песнопений из России и зарубежных стран, в том числе из Турции, Сирии и Узбекистана. В частности, зрители увидят выступления известных турецких певцов Кушана Ибрахима, солиста творческой группы Евлияоглу Абдулла, чтецов мавлида из Узбекистана, группы «Нашидуль Ислам» из Дагестана и многих других. Среди гостей мероприятия — министр по делам вакуфов САР Абдусаттар Ас-Саид, глава совета ученных Шама, декан шариатского факультета Дамасского Университета Тауфик Рамадан Аль-Буты, доктор Бадиу Ляхм и музыкальная группа «Аль-Тауфик».

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама