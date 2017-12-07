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Российская Федерация

Новые проекты в обучении основам Ислама, — ДУМ Крыма

07.12.2017 | Новости

В Учебно-просветительском центре состоялось плановое собрание преподавателей религии «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь.  В ходе собрания учителя обсудили текущие вопросы, связанные с обучением и организацией учебного процесса, а также запланировали список тем для выездных семинаров в отдаленные регионы.  

Кроме того, на собрании принято решение о проведении конкурса среди учителей религии на создание учебных пособий и новых методик по обучению ислама.

В завершении представительницы Общественного объединения мусульманок Крыма «Буллюр» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь вручили организаторам курсов ислама из отдаленных регионов Крыма предметы для занятий – настенные доски, а также оборудование для обогрева классов.

По словам руководителя проекта «Файдалы илим» Зейнеб Баировой, эти подарки в настоящее время очень актуальны для открывшихся курсов.

«Мы пытаемся поддержать активность просветительской деятельности крымскотатарского общества в регионах», — подчеркнула Зейнеб Баирова.

В ходе собрания преподаватели ислама обсудили насущные вопросы с руководителями отдельных проектов и конкурсов при ДУМК.

 

Источник: http://qmdi.org

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