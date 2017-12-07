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Российская Федерация

МИД России видит угрозу в расширении присутствия ИГ в Афганистане на границе с Центральной Азией

07.12.2017 | Новости

Москва видит непосредственную угрозу национальным интересам России в расширении присутствия в Афганистане террористической группировки «Исламское государство», ее укреплении в северных провинциях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 6 декабря.

 «В фокусе нашего повышенного внимания остается расширение афганского филиала ИГИЛ, его укрепление в северных провинциях страны, граничащих с государствами Центральной Азии, видим в этом непосредственную угрозу и своим национальным интересам», - цитирует ее слова РИА Новости.

Она добавила, что Россия ждет результатов от операции против ИГИЛ в этом регионе Афганистана, о которой ранее заявлял командующий силами США и НАТО в Афганистане Джон Николсон.

 

Источник: http://ca-news.org

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