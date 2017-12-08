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Равиль Гайнутдин поздравил Серикбая кажы Ораза08.12.2017 | Новости
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин поздравил Серикбая кажы Ораза с избранием на пост верховного муфтия Казахстан. Уважаемый мой брат Сатыбалды угълы Серикбай! От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на высокий и очень ответственный пост верховного муфтия Казахстана.
Молю Всевышнего Аллаху Тааля, чтобы Он даровал Вам сил, мудрости, прозорливости и Ваша работа во главе Духовного управления принесла благо для казахстанцев и духовной жизни Вашего Отечества, послужила укреплению гражданского единства, межчеловеческого взаимопонимания и гармонии в обществе. Духовное управление мусульман Республики Казахстан и Духовное управление мусульман Российской Федерации, Совет муфтиев России связывают взаимоотношения братского взаимопонимания и сотрудничества с более чем 20-летней историей. Мощный импульс к развитию получило в последние годы взаимодействие в области развития высшего религиозного и теологического образования. Схожесть подходов муфтиятов двух братских стран заключается в придании приоритетной значимости системе подготовки мусульманских элит нового поколения. На пространстве Содружества Независимых Государств одним из ярких представителей мусульманских религиозных деятелей новой формации, получившим всестороннее как религиозное, так и светское образование, являетесь и Вы, в чем мы имели возможность неоднократно убедиться в ходе научных и богословских конференций, проводимых как ДУМ Казахстана, так и ДУМ Российской Федерации. Схожесть наших позиций о месте и роли религиозных организаций в духовном просвещении общества и нравственном наставлении верующих, о развитии исламской интеллектуальной жизни, общность наших религиозных традиций, основанная на мазхабе Имама Абу Ханифы, является прочной основой для дальнейшего плодотворного и осмысленного взаимодействия. Аллаһ Сөбханәһү вә Тәгалә Сезгә игелекле гамәлләрегездә ярдәмен биреп, Ислам дине юлында хәерле вә бәракәтле хезмәтләр кылырга насыйп булсын!
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,
председатель Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Источник: http://kazislam.kz/ru
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