Численность "Джихадистского" интернационала составляет 50-70 тыс. человек

Они готовы «перетечь» в любую точку нестабильности в исламском мире. Такой оценкой поделился российский эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО Иван Сафранчук на круглом столе «Роль Казахстана и России в процессе сирийского урегулирования», организованном в Астане ЦАИ «Евразийский мониторинг» и ЦГИ «Берлек-Единство» (г. Уфа, РФ).

В первую очередь, российский эксперт акцентировал внимание на том, что истоки нынешних исламистских движений восходят корнями в 20-е годы прошлого века, когда после развала Османской империи часть исламской уммы сопротивлялась построению национальных государств, выступая против дробления общего исламского государства. Примерно с 60-70-х годов прошлого века эти группы перешли в более широкий формат, чем оппонирование своим национальным правительствам. «Я хочу обратить ваше внимание на то, что в последние сорок лет с конца 70-х годов ХХ века в мире постоянно есть, как минимум, один конфликт, а иногда два-три одновременно, в которых активно воюют исламисты. С конца 1970-х годов и все 1980-е года это был Афганистан. Обращаю внимание на то, что это уже не просто конфликт части радикальных оппозиционеров со своим национальным правительством, а крупный региональный конфликт, в который не прямо вовлечены соседние государства, спецслужбы далеких государств, глобальных игроков и т.д. В 1990-е – это Балканы, Босния, частично также Афганистан. В 2000-е годы – опять Афганистан, Ирак. Затем к этому добавилась Сирия, Ливия и др.», - отметил Сафранчук. Доцент МГИМО также констатировал, что за сорок лет попытки различных коалиций государств победить исламистский интернационал не увенчались успехом. «К настоящему времени можно говорить о том, что исламистский интернационал довольно живуч. Он способен вести от одного до трех региональных конфликтов одновременно и за этим исламским интернационалом стоит – отмечу, что эти оценки довольно условны – от десяти до пятнадцати тысяч профессиональных бойцов, которые готовы поехать на любой конфликт, объявленный джихадом, получивший идеологическую и финансовую поддержку от авторитетных в исламском мире людей, групп, фондов», - пояснил Сафранчук. Эксперт отметил, что эта группа профессиональных бойцов в каждом конфликте несет довольно серьезные потери, но их ряды обновляются примерно на треть каждые несколько лет. Помимо этого, джихадистский интернационал располагает огромным мобилизационным потенциалом из очень широкого географического пространства от Магриба до Юго-Восточной Азии – исламского мирового пояса, в котором в общей сложности проживает более миллиарда человек и в котором тлеют десятки некрупных локальных конфликтов, зачастую даже не попадающие в мировые СМИ. «Как только появляется главная джихадистская региональная война, ее идеологи и финансовые спонсоры имеют возможность мобилизовать людей из этих десятков локальных конфликтов. Этот общий мобилизационный потенциал составляет десятки тысяч человек – может быть, 50-70 тысяч. Все это означает, что в принципе любая нестабильность в исламском мире, любой региональный конфликт может привлечь – если на то будет воля идеологов и спонсоров – тысячи людей в течение нескольких недель и десятки тысяч людей на протяжении нескольких месяцев, полугода, года. И из любой локальной нестабильности можно раздуть крупную региональную войну», - рассказывает доцент МГИМО. В связи с этим российский эксперт высказывает довольно пессимистичные прогнозы относительно того, что решение сирийского кризиса позволит искоренить исламистов. «У нас нет сейчас фактически никаких разумных причин говорить о том, что какой-либо режим или даже коалиция международных держав, способна победить в региональной джихадистской войне. Мы видим, что если один конфликт затухает, то исламисты перетекают в другой конфликт, находится другая точка нестабильности. И, по всей видимости, это та реальность, в которой нам придется жить – в ближайшее десятилетие и, может быть, дольше в мире постоянно будет какая-то региональная джихадистская война». Вопрос, по мнению эксперта, состоит только в том, где в следующий раз она вспыхнет. «Вопрос урегулирования любого джихадистского конфликта также имеет и обратную сторону – где будет следующий, куда надо выдавливать исламистов, куда они переместятся», - подытожил эксперт.

Источник: http://kazislam.kz/ru