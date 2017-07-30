Почему в России религиозная организация "Свидетели Иеговы" запрещена по решению суда?

На текущей неделе Верховный суд Российской Федерации оставил в силе судебное решение о объявлении религиозного объединение "Свиделеи Иеговы" экстремистским и ее ликвидации на территории России. Нами проведен анализ текущей ситуации. К "Свидетелям Иеговы" россияне относятся преимущественно негативно или нейтрально, а решение о запрете их деятельности в России поддерживает 76% опрошенных, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на данные всероссийского телефонного опроса, проведенного 20-21 июля среди 1200 респондентов. Не согласны с этим решением только 5%, а 16% остались безразличны к этой новости.

Российской Федерации

Причины для принятия запрета.

Судебные тяжбы в отношении запрета деятельности религиозной общины «Свидетелей Иеговы» были начаты в 2004 году в результате 2 гражданских судебных процессов, которые длились на протяжении 6 лет. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-674 по представлению прокурора Северного административного округа г. Москвы о ликвидации и запрете деятельности «Религиозной общины Свидетелей Иеговы в г. Москве Суд постановил ликвидировать религиозную организацию «Религиозная община Свидетелей Иеговы в г. Москве» как юридическое лицо, запретить ее деятельность в г. Москве. Однако, Европейский суд по правам человека признал незаконным решение российского суда, и в 2015 году деятельность организации была возобновлена. В 2009 году Ростовский областной суд признал экстремистской и запретил деятельность местной религиозной организации «Свидетели Иеговы – Таганрог» в городе Таганроге, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области и конфисковал имущество организации в пользу Российской Федерации. На основании иска Минюста РФ деятельность МРО «Свидетели Иеговы» является экстремистской по нижеследующим причинам: - отказ от медицинской помощи по религиозным причинам; - побуждение к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей; - вовлечение несовершеннолетних лиц в деятельность организации; - разрушение семейных и родственных отношений; - распространение высказываний, унижающих человеческое достоинство по признаку отношения к религии и пропагандирующих исключительность одной религии над другой, тем самым возбуждая межрелигиозную вражду. В декабре 2010 года в отношении свидетелей Иеговы велось расследование девяти уголовных дел городах Асбест, Ахтубинск, Кемерово, Таганрог, Чебоксары, Челябинск, Чита, Салехард и Йошкар-Ола. В 2010 году Ростовским областным судом были признаны экстремистскими 11 выпусков журнала «Пробудитесь!» и 17 выпусков журнала «Сторожевая башня». 15 марта 2017 т.г. Министерство юстиции подало в Верховный Суд РФ иск о признании религиозной организации «Управленческого центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете её деятельности и ликвидации. Основанием для иска послужила внеплановая проверка сотрудниками министерства соответствия деятельности религиозной организации её уставу. 20 апреля 2017 года Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», запретил его деятельность и деятельность всех 395 отделений на территории России, а также конфисковал имущество в пользу государства. Мнение отечественных и зарубежных экспертов. 4 апреля 2017 года в Женеве эксперты ООН по правам человека, призвали власти Российской Федерации прекратить преследование РО «Свидетелей Иеговы» и отказаться от судебного разбирательства по попытке признания их экстремисткой. 18 июля 2017 года члены Европейского союза поддержали запрещенных в Российской Федерации РО «Свидетели Иеговы». Пресс-секретарь Европейской внешнеполитической службы заявил, что «Свидетели Иеговы», как все другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний без вмешательства, что гарантированно Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека». Представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, обеспокоенность подавлением в Российской Федерации РО «Свидетели Иеговы», а также призвал российские власти отменить запрет на деятельность РО «Свидетели Иеговы». Правительство Германии призывает Российскую Федерацию придерживаться международных обязательств по защите «религиозной свободы». Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина повлиять на конфликт властей с религиозной организацией «Свидетели Иеговы». Королевский адвокат, представитель Великобритании при Венецианской комиссии Ричард Клейтонзаявил, чтороссийское правительство ведет себя в отношении РО «Свидетели Йеговы» крайним образом. В доказательствах дела, которые он читал и на которых построены обвинения против Свидетелей Иеговы, нет ничего, что хоть как-то подтверждало бы обвинения в экстремизме. Директор-основатель международного Центра изучения новых религий (Италия), с 2011 года занимал пост уполномоченного ОБСЕ по противодействию расизму, ксенофобии и дискриминации Массимо Интровиньесчитает, что запрет и любая дискриминация против Свидетелей Иеговы стали бы ошибкой и опасностью для религиозной свободы многих других групп. Анника Витамар, религиовед, адъюнкт-профессор Копенгагенского университета (Дания)изучала «Свидетелей Йеговы» много лет. Она пришла к выводу, что если Свидетели Иеговы являются экстремистами, то тогда большинство православных, католических и протестантских версий христианства можно назвать такими же.

Источник: http://kazislam.kz/ru