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В Симферополе обсудили вопросы влияния религии на современное общество25.01.2017 | События и репортажи
Заместитель Муфтия Крыма Айдер Исмаилов принял участие в заседании Молодежного дискуссионного клуба, в ходе которого эксперты обсудили вопросы взаимодействия общества и религиозных структур.
Заместитель Муфтия Крыма Айдер Исмаилов принял участие в заседании Молодежного дискуссионного клуба, в ходе которого эксперты обсудили вопросы взаимодействия общества и религиозных структур.
В частности, особое внимание было уделено религиозному образованию, а также работе по противодействию вовлечения молодежи в религиозные секты. В заседании приняли участие представители различных конфессий, философы, религиоведы, культурологи, а также представители молодежных общественных организаций и студенты.
По словам Айдера Исмаилова, есть много факторов, которые приводят к тому, что человек приобщается к экстремистским мыслям и действиям. В частности, это социальная необеспеченность, неграмотность в сфере религии, незнание истории и культуры, а также психологические травмы, отсутствие авторитета в семье и т.д.
«Считаю, что в данной ситуации важной является роль семьи, внушение правильных традиционных ценностей со стороны родителей, старшего поколения. Молодежь должна прислушиваться к авторитетному мнению традиционных религиозных институтов. Для крымских мусульман это Духовное управление мусульман Крыма», - подчеркнул Айдер Исмаилов.
СПРАВКА. Молодёжный дискуссионный клуб — это открытая площадка для публичного выражения взглядов, мнений, оценок. Организаторы мероприятия - Министерство внутренней политики, информации и связи РК и Министерство образования РК.
Источник:http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/3061-v-simferopole-obsudili-voprosy-vliyaniya-religii-na-sovremennoe-obshchestvo
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