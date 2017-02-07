Вышел в свет февральский номер газеты «Хидает» для мусульман Крыма и г. Севастополь

Вышел в свет новый номер газеты «Хидает» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь. На страницах номера подборка новостей, аналитические материалы и полезная информация на каждый день.

Вышел в свет новый номер газеты «Хидает» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь. На страницах номера подборка новостей, аналитические материалы и полезная информация на каждый день.

Кроме того, в номере материалы теологического характера, которые готовят специализированные преподаватели исламских наук при ЦРО ДУМК.

Ислам призывает творить добро, помогать ближнему и не забывать о нуждающихся. Делаем ли мы это для внимания людей или творить добро следует не для того, чтобы показаться перед людьми? Мы не должны намеренно искать внимания людей, когда благотворим нищим. Награда от Всевышнего и Его оценка нашего поступка зависят не только от сделанного добра, но и от того, с какой целью мы это делаем. Драгоценные строки Корана о добре и благих делах на страницах свежего номера газеты «Хидает», в рубрике «Къуран, Ильмихал».

В материале «Эвнинъ Эдеби» о доме, который для мусульманина является первым медресе, где он всему учится, в котором первые уроки преподают его родители. Почему же следует быть бережным к своему дому, беречь и охранять его покой, содержать в чистоте – ответы на вопросы в газете «Хидает».

Сподвижник Пророка Хазрет-и Али говорил: «Благополучный супруг – залог спокойствия в семье. Где и как найти супруга с похожими взглядами и социальным положением, по каким критериям нужно выбирать мужа – ценные советы в рубрике «Нравственность».

«Будьте здоровы!» , - слышим мы, когда чихаем. «Чокъ яшанъыз», - говорим мы тому, кто чихнул. Что же на самом деле следует говорить в таких случаях, какие слова необходимо произносить - подсказка в рубрике «Дуалар».

Согласитесь, мало, кто из родителей проявляет бурную радость, когда ребенок приносит в дом котенка, ежа или собаку. Однако, наша религия учит хорошо обращаться с животными – и Ваше доброе отношение к ним станет достойным примером для ребенка. И пусть ваш дом похож на зоопарк, зато ваш ребенок вырастет добрым и заботливым человеком. Инструкция родителям на страницах «Хидаета».

В номере продолжение статьи о салявате, как проявлении любви и уважения к Пророку (с.а.в.). Его польза и правила исполнения.

«Хидает» на своих страницах поднимает такую тему, как взаимоотношения свекрови и невестки. В рубрике «Къоранта» советы как сохранить взаимоуважение между свекровью и невесткой, сохранить мир и благополучие в семье.

Золотой век Исмлама подарил миру замечательных ученых и культурных деятелей, среди которых было немало женщин. Мерьем и Фатима из города Фес – древней столицы Магриба оставили свой след в истории тем, что создали известный университет Аль-Карауин, которому вот уже более 1250 лет. Об истории создания древнейшего учебного заведения на страницах «Хидаета» в рубрике «Ислам и наука».

Какие мотивы движут мусульманами, которые пытаются бороться с невежеством? Причины, почему «борцы» отказываются в собственной ловушке, и какие ошибки подстерегают их на данном пути, расскажет «Хидает».

Газета также продолжит урок арабского языка, пополнит лексикон крымскотатарскими языками, даст полезные советы по использованию чудодейственного сабура (алоэ) и расскажет об известных личностях человечества. На последней странице расписание намазов на февраль.

«Хидает» - газета для мусульман и для тех, кто интересуется Исламом.

Газета «Хидает» издаётся раз в месяц тиражом в 10 тысяч экземпляров и бесплатно распространяется в мечетях Крыма и Духовном управлении мусульман Крыма (Симферополь, ул. Курчатова, 4).

Источник: http://qmdi.org/index.php/ru/glavnye-novosti/3100-vyshel-v-svet-fevralskij-nomer-gazety-khidaet