Памятная доска с именем Номана Челебиджихана появилась в Симферополе

В Симферополе по инициативе Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок на историческом здании Симферополя.

В Симферополе по инициативе Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок на историческом здании Симферополя.

Именно здесь по ул. Чехова, 20, с апреля 1917 г. по январь 1918 г. работал Номан Челебиджихан (1885 – 1918) – выдающийся крымскотатарский общественно-политический деятель, писатель, поэт, первый Муфтий мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии. В разные годы в этом здании располагались Таврическое магометанское духовное правление (1898 – 1920 гг.), Временный крымско-мусульманский исполнительный комитет (1917 г.), Крымскотатарский национальный парламент (1917 – 1919 гг.), Крымскотатарская национальная директория (1917 – 1919) и издательство газеты «Миллет» (1918 – 1920 гг.). Мемориальные доски на крымскотатарском и русском языках.

Мероприятие было приурочено к 100-летней годовщине избрания Номана Челебиджихана муфтием мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии. В церемонии приняли участие Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев, глава Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, основатель Крымского инженерно-педагогического университета, почетный ректор КИПУ, профессор Февзи Якубов, профессор крымскотатарской филологии Исмаил Керимов, руководитель медиацентра им. Гаспринского Шевкет Мустафаев, представители министерства культуры Крыма, администрации Симферополя, историки, исследователи, журналисты и представители общественности.

Почетная миссия открыть мемориальные доски была предоставлена муфтию Крыма хаджи Эмирали Аблаеву и профессору Февзи Якубову. Духовный лидер мусульман Крыма прочитал молитву. Мероприятие было приурочено к 100-летней годовщине избрания Номана Челебиджихана муфтием мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии. Памятное мероприятие продолжилось в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия. Муфтий поздравил всех собравшихся со знаменательным событием и выразил надежду, что это первые шаги по возвращению забытого, упущенного из истории нашего народа.

«Сегодня мы восстановили из забвения историю этого дома, которая неразрывно связана с биографией нашего героя Номана Челебиджихана. Это большое дело. Номан Челебиджихан историческая личность для Крыма и не только, потому, что его идеи выходят за рамки одного народа. Он сравнивал народы Крыма с цветами, мечтал создать в Крыму Швейцарию, стремился к воссозданию такого уголках земли, где будет хорошо всем», - сказал Муфтий.

Слова Муфтия поддержал его заместитель Айдер Исмаилов.

«Если идти по следам этих людей, хранить и укреплять мосты добрососедства, если каждый из нас внесет свою лепту ради будущего Крыма, то наше общество станет достойным примером для всех других стран и народов», - сказал Айдер Исмаилов.

С проникновенным обращением к молодежи выступил профессор Февзи Якубов. Он привел в пример жизни выдающихся крымскотатарских личностей, которые, получив образование в Европе или странах Востока, работать и реализовать свои планы возвращались в Крым.

«Уедете из Крыма, будьте мужчинами – возвращайтесь», - призвал он.

С лекцией о Номане Челебиджихане выступил профессор КИПУ Исмаил Керимов. Он рассказал о событиях 100-летней давности, которые разворачивались в Крыму, о трагических ошибках, приведших к гибели многих известных личностей.

Старший научный сотрудник музея Шефика Абдураманова рассказала о главных вехах биографии Номана Челебиджихана.

В завершении был исполнен гимн крымскотатарского народа, автором которого является Номан Челебиджихан «Ант эткенмен!» («Я клянусь!»).

Источник: http://qmdi.org