В Симферополе наградили лучших преподавателей основ ислама

В Симферополе прошла торжественная церемония награждения преподавателей основ ислама школы «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь, победивших в конкурсе «Лучшее методическое пособие».

В Симферополе прошла торжественная церемония награждения преподавателей основ ислама школы «Файдалы илим» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь, победивших в конкурсе «Лучшее методическое пособие».

Конкурс был объявлен в январе, на суд жюри, в состав котрого вошли специалисты отдела образования ДУМКа и теологи. Было представлено более 40 работ на различную тематику религиозно-просветительской направленности. В частности, это обучающие пособия по изучению арабского алфавита (элифбе), игровые пособия, книжки с картинками, кроссворды на религиозную тему. Работы учителей оценивались по четырем номинациям – наглядные пособия, кроссворды и ребусы, развивающие учебники и пособия по обучению арабскому языку и правилам теджвида.

Мероприятие началось с чтения Корана одним из лучших учеников курсов «Файдалы илим».

С поздравлениями в адрес преподавателей выступил Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Он пожелал учителям успешной работы, и сказал, что всегда готов оказывать поддержку инициативам в работе с детьми.

В ходе мероприятия специалисты дошкольного исламского воспитания рассказали о важности обучения детей с раннего возраста, показали мастер-класс проведения такого рода занятий, а также презентовали фильм о курсах дошкольного воспитания.

Преподавателей награждали по нескольким категориям. Так, Мустафаева Зинура была награждена за самую креативную работу, Эльмаз Чахмарова получила приз за самую многофункциональную работу.

Так же своих победителей выбрали Общественное объединение «Буллюр» и Азовское медресе исламских наук им. Хаджи Ихсана. Призы победителям вручили Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев и заместитель Муфтия Айдер Исмаилов, сотрудник отдела образования Руслан Абдуллаев, помощник Муфтия, имам Симферопольского района Раим Гафаров.

Перед гостями мероприятия выступили дети школы «Файдалы илим». Они прочитали суры из Корана и продемонстрировали полученные на курсах знания. Мероприятие завершилось чтением молитвы.

По словам руководителя проекта «Файдалы илим» Зейнеб Баировой, работы преподавателей будут использоваться в учебной программе курсов основ ислама.

Источник: http://qmdi.org