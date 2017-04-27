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Российская Федерация

ИГИЛ пытается создать глобальную террористическую сеть

27.04.2017 | События и репортажи

Боевики террористических группировок ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра (организации запрещены в Казахстане решением суда), осознавая, что им грозит полное уничтожение, начали менять тактику, и в настоящее время фактически создана новая глобальная террористическая сеть, считает директор ФСБ РФ Александр Бортников. 

Боевики террористических группировок ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра (организации запрещены в Казахстане решением суда), осознавая, что им грозит полное уничтожение, начали менять тактику, и в настоящее время фактически создана новая глобальная террористическая сеть, считает директор ФСБ РФ Александр Бортников. "Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как запрещенная в России ИГИЛ, Джебхат-ан-Нусра, а также остатки ранее существовавших структур, подобных Аль-Каиде, осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику. В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз. Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети", — сказал Бортников на открытии Московской конференции по международной безопасности.  

Источник: http://kazislam.kz/ru

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