В Бахчисарае совершен акт вандализма

2 мая мечеть «Хан-Чаир Джами» в 6-ом микрорайоне Бахчисарая подверглась нападению вандалов. Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Коранов, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении.

2 мая мечеть «Хан-Чаир Джами» в 6-ом микрорайоне Бахчисарая подверглась нападению вандалов. Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Коранов, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении.

Мусульмане сообщили о происшествии главе местной религиозной организации «Ватан» Рустему Садрединову. В свою очередь Духовное управление мусульман Крыма обратилось в правоохранительные органы и к местным властям.

Полиция прибыла на место преступления во главе с начальником районного отдела полиции. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали следы преступления, провели опрос предполагаемых свидетелей и опросили жителей окрестных домов. По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь просит правоохранительные органы усилить меры по поимке вандалов. Также ДУМ Крыма обращается к соотечественникам быть бдительными, не поддаваться провокациям и рекомендует местным религиозным общинам усилить меры безопасности и установить в мечетях камеры видеонаблюдения.

Источник: http://qmdi.org