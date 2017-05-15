Мусульмане Дагестана приняли участие в строительстве мечети в Сакском районе

Мусульмане Республики Дагестан приняли участие в строительстве мечети в селе Михайловка (кр.тат - Тузлу) Сакского района. Более 20 человек из Дагестана изъявили желание помочь мусульманам Тузлу в строительстве культового сооружения. В течение трех недель при помощи дагестанских мастеров были проведены кровельные и штукатурные работы.

12 мая состоялось торжественное завершение рабочей вахты дагестанских строителей, которые в ближайшие дни отправятся домой. За оказанное содействие мастеров поблагодарили член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Эскендер Билялов, Ответственный Секретарь Муфтия Крыма Айдер Аджимамбетов, члены местной мусульманской религиозной организации, жители и гости села.

В словах благодарности от имени Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева Айдер Аджимамбетов особо подчеркнул готовность мусульман из разных республик Российской Федерации прийти на помощь крымским мусульманам.

«Мы безмерно благодарны за оказанную помощь и ваш бесценный вклад в строительство мечети. Это благое дело во имя Аллаха, и пусть Всевышний вознаградит Вас за помощь и за участие», - сказал Айдер Аджимамбетов, и передал слова благодарности Муфтию Республики Дагестан Ахмаду хаджи Абдуллаеву.

От имени Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь строителям вручили благодарности. Благодарности и подарки мастерам были вручены от Общественной Организации «Инкишаф», в частности от главы организации Эскендера Билялова. Он поблагодарил гостей за внесенный вклад в стоительство мечети и также передал слова благодарности Муфтию Республики Дагестан. После торжественной части для гостей было организовано угощение.

Напомним, строительство мечети в селе Тузлу началось в 2016 году по иницитиве местной религиозной общины. Мечеть строится на пожертвования местных мусульман и споносоров.

Источник: http://qmdi.org