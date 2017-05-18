В Симферополе обсудили вопросы сотрудничества с соотечественниками за рубежом

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов принял участие в Международной конференции «Сотрудничество крымскотатарских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом».

Организаторы конференции Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан и Постоянное представительство Республики Крым при президенте России.

В конференции приняли участие заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Республики при президенте России Георгий Мурадов, заместитель председателя Госсовета РК, председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК Заур Смирнов, глава межрегионального движения крымскотатарского народа "Къырым" Ремзи Ильясов, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, президент общественного крымскотатарского народа "Инкишаф" Эскендер Билялов, председатель РОО "Къырым Бирлиги" Сейтумер Ниметуллаев, председатель Федерации культурных объединений крымских татар Унвер Сель, председатель крымскотатарского культурного объединения Анкары Танер Кувандык, муфтий Белоруссии Абу-Бекир Шабанович, а также общественные деятели Крыма.

В приветственном слове Айдер Исмаилов передал слова благодарности организаторам и участникам конференции от Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева. Он подчеркнул актуальность и важность форума, который в будущем может стать качественной площадкой для плодотворного сотрудничества крымских татар с соотечественниками в разных странах мира.

«Данную конференцию можно назвать символичной. В этом году ровно 100 лет назад на I Всекрымском мусульманском съезде был избран Муфтий Крыма, Литвы, Польши и Беларуси. Также знаково и то, что мы собрались в преддверии 18 мая, в канун самой страшной страницы в истории крымских татар. Сегодня дата 18 мая выводится из политического поля использования и становится звеном в укреплении связи с соотечественниками зарубежом», - сказал Айдер Исмаилов.

Он также сообщил участникам конференции, что в Крыму в настоящее время ведется большая работа для развития культурных и духовных национальных ценностей крымских татар, мусульман. В частности, строительство Соборной мечети, организация Хаджа к священным для мусульман местам Мекки и Медины, празднуются Ораза-байрам и Курбан-байрам. Кроме того, ведется работа в сфере просвещения, распространения традиционного Ислама, что очень важно для сохранения мира и стабильности в регионе.

Заместитель муфтия поблагодарил турецких и белорусских гостей конференции за активное участие в судьбе крымскотатарского народа в Крыму, за внимание к его проблемам и поддержку в развитии и сохранении его духовных ценностей.

«Если представить народ деревом, диаспоры – это ветви, а крымские татары в Крыму – это корни дерева. Мы должны объединиться, тесно сотрудничать, помогать и созидать вместе в тех условиях, которые создаются сейчас руководством Республики Крым», - подчеркнул Айдер Исмаилов.

В завершении выступления заместитель Муфтия призвал помнить и чтить память жертв депортации крымскотатарского народа.

«Мы носим эту боль, мы помним нашу историю, но мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Хочу попросить у Всевышнего милости и прощения для всех жертв тех страшных дней», - сказал Айдер Исмаилов.

В рамках конференции гости форума примут участие в траурных мероприятиях, а также посетят культурно-исторические достопримечательности Крыма.

Источник: http://qmdi.org