Чужой беды не бывает!

В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь состоялась благотворительная акция «Мерхаметлик-2017» («Милосердие»). В течение года, от Рамазана до Рамазана в рамках акции удалось собрать 3. 085. 917 рублей.

Средства распределили среди родных и близких тяжелобольных детей и нуждающихся в материальной помощи.

В течение года в Муфтият за помощью обратились более 200 человек, соотечественникам, которые нуждались в срочной материальной помощи, средства были розданы в предыдущие месяцы. Сегодня средства получили 185 человек. В среднем, каждый обратившийся получил от 5 до 30 тыс. рублей. Онкологические больные получили по 25-30 тысяч рублей.

К присутствующим обратился Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Он отметил, что только единство нашего народа поможет преодолевать трудности на нашем пути.

«То, что мы делаем, это лишь малая часть того, что мы можем сделать все вместе. Если мы будем работать еще активнее, мы вместе сможем лечить наших детей в самых лучших клиниках мира. Мы не должны оставаться равнодушными к чужой беде и всегда по возможности протягивать руку помощи ближнему. Мы, как Духовное управление мусульман Крыма, делаем все возможное, чтобы никто не остался без помощи. Присоединяйтесь. Чужой беды не бывает», — призвал Муфтий Крыма.

Духовное управление мусульман Крыма продолжает акцию «Мерхаметлик» («Милосердие») по сбору средств тяжелобольным детям. Начиная с 2009 года по настоящее время, в рамках акции собрано около 14.089.779 рублей. Большая часть средств передана на лечение тяжелобольных детей.

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя просит вас не упускать возможности помочь детям, ведь их будущее зависит и от нас с вами. Присоединяйтесь к акции «Мерхаметлик». Чужой беды не бывает.

Источник: http://qmdi.org