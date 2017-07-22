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Успешная молодежь – успешная республика!22.07.2017 | События и репортажи
В пгт. Первомайское (Джурчи) подвели итоги первой летней смены молодежного лагеря «Я успешный», в котором приняли участие учащиеся 8-11 классов пгт. Первомайское, с. Упорное, с. Пшеничное, с. Степное. Всего 21 человек. Для ребят организаторы подготовили насыщенную программу, направленную на развитие духовно-нравственных качеств, проявление лидерских и коммуникативных навыков и применение методов эффективного преодоления жизненных трудностей. В частности, в программу вошли тематические семинары, интерактивные занятия, квест-игры, экскурсии.
Участники лагеря посетили крупнейший памятник эпохи Крымского ханства «Хан-сарай» в г. Бахчисарай и пещерный город «Мангуп-Кале», где ближе познакомились с многогранной историей Крыма, насладились прекрасными пейзажами горного Крыма и укрепили дружеские отношения.
По замыслу организаторов, основными целями лагеря является формирование основных жизненных ценностей и ориентиров на основе этических норм Ислама и развитие навыков лидерства, командообразования, планирования, целеполагания, культуры речи и ораторского искусства, присущих современной конкурентоспособной молодежи.
Организаторами лагеря выступили Местная религиозная организация мусульман «Джурчи», при поддержке ЦРО Духовное Управление Мусульман Республики Крым и города Севастополь и ЦРО «Международная Исламская Миссия».
До конца лета в Первомайском районе запланировано проведение очередной смены летнего молодежного лагеря, в котором примут участие учащиеся из разных сел района.
Источник: http://qmdi.org
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