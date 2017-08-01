Муфтий Крыма призвал сберечь историческое достояние Крыма

В Симферополе остановлены строительные работы на участке, который в Средние века занимала резиденция Калга-султана. Об этом стало известно 31 июля в ходе заседания «круглого стола» в Крымском инженерно-педагогическом университете, посвященного незаконному строительству на месте бывшей резиденции Калги-султанов. Круглый стол состоялся по инициативе депутата Государственной думы РФ Руслана Бальбека.

В форуме приняли участие ученые Института археологии Крыма, историки, эксперты в области археологии, краеведы и общественники, а также представители городской администрации Симферополя, управления по охране культурного наследия и Службы строительного контроля.

По информации и.о. главы Службы государственного строительного надзора Республики Крым Наримана Исаева, у частного застройщика на руках правоустанавливающие документы на землю. Под частную застройку были выделены три участка по 10 соток еще до 2014 года, окончательное оформление состоялось в 2015-2016 годах. Но при этом отсутствует разрешение на строительство. В связи с чем, в настоящее время работы остановлены, в отношении застройщика составлен протокол об административном нарушении и выдано уведомление о прекращении строительства.

Напомним, ранее Глава Республики Крым Сергей Аксенов по обращению Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева поручил ГАСКу разобраться в правомерности проведения строительных работ на территории Калга-султан и распорядился остановить строительные работы на этой территории.

Нариман Исаев пообещал, что в случае невыполнения предписания, будут приняты незамедлительные меры по сносу строящегося объекта. Он также сообщил, что ситуация взята под его личный контроль. В настоящее время работы остановлены, застройщику рекомендовано демонтировать забор.

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев обратился к участникам круглого стола с просьбой серьезно отнестись к сложившейся ситуации.

«Мы все знаем, что это территория Калги-Султана, каждый из нас знает, что это историческое место, и какую представляет собой ценность. Мы все хорошо знаем историю, поэтому вся надежда на вас сохранить, сберечь эту территорию», — сказал Муфтий.

В ходе круглого стола Руслан Бальбек предложил подготовить необходимые документы для дальнейшей исследовательской работы, а также архивные документы и материалы, направить соответствующие обращения во все профильные министерства и комитеты.

По словам Руслана Бальбека, данный «круглый стол» стал площадкой, на которой впервые за четверть века прозвучали не громкие пустые лозунги, а конструктивные предложения. Экспертное сообщество единогласно высказалось за прекращение и недопущение впредь всякого вида работ до тщательного исследования исторической местности.

«Архивные справки и документы не являются документами, которые могут предупредить всякого рода инсинуации, связанные с данной территорией. Нам необходим такой документ, который не допустит впредь совершение каких-либо манипуляций с культурным наследием крымскотатарского народа и всего Крыма. Необходима историко-культурная экспертиза и соответствующее заключение, которое снимет все вопросы по данному делу», — сказал Бальбек. Он также добавил, что документ, составленный в соответствии с российским законодательством, даст основание для реальных шагов.

Член Совета при Президенте РФ по национальным отношениям Эскендер Билялов в свою очередь отметил что данная ситуация вызвала резонанс среди крымскотатарской общественности.

«Не скрою, есть попытки перевести ситуацию в политическую плоскость, придать ей политический окрас, однако ничего общего с национальным фактором это не имеет, я готов полностью содействовать в решении проблемы», — сказал Эскендер Билялов.

В свою очередь директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин отметил, что средневековый период истории крымской столицы изучен в недостаточной степени, поэтому крайне необходимо не дать застроить историческое место. Вместо этого там нужно начать археологические раскопки. Он также сообщил, что Общественная палата республики Крым обратилась к главе города принять меры по недопущению строительства.

Также на заседании «круглого стола» принято решение обратиться в органы прокуратуры с заявлением о проверке законности решения горсовета о выделении участков на месте расположения культурных памятников с последующей перепродажей земельных наделов.

Напомним, ранее на участке начались работы, предположительно, по возведению индивидуального жилья, территория была огорожена забором, работал экскаватор. Подобная ситуация уже была в 2015 году, когда на исторической местности представляющей историческую ценность начались строительные работы. После вмешательства в ситуацию Духовного управления мусульман Крыма и лично Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева и по поручению Главы Крыма Сергея Аксенова строительство было остановлено.

Справка: В XV-XVI веках в районе нынешней улицы им. Воровского в Симферополе располагался комплекс, который включал в себя мечеть и медресе, а также библиотеку и дворец калга-султана — второго по значимости после хана лица в государственной иерархии Крымского ханства. Должность калги была учреждена в 1486 году третьим ханом Крыма Менгли I Гераем. Каждый хан при вступлении на престол назначал калгу — почти всегда из числа своих братьев, сыновей или племянников. Поскольку должность калги занимали только княжичи из ханского рода Гераев, именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к калгам часто использовалось название «калга-султан». Резиденцией калги был город Акмесджит (ныне Симферополь), дворец располагался в районе Салгирки неподалеку от нынешней гостиницы «Москва». Просуществовав около 300 лет, дворец был разрушен. С конца XVIII века на территории дворца располагались пивоварни, позже — пивоваренный завод Вайсборда. Археологические исследования на территории дворцового комплекса и мечети не проводились.

Источник: http://qmdi.org