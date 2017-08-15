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Российская Федерация

Дети из мусульманских и православных семей посетили совместную речную экскурсию по реке Белой в Башкортостане

15.08.2017 | События и репортажи

В Башкортостане мусульмане и православные проводят совместные мероприятия. Одним из них стала детская межконфессиональная речная экскурсия по реке Белой, организованная молодежным отделом Духовного управления мусульман РБ, сообщает Башинформ.рф.

— 25 детей из мусульманских и православных семей получили яркие впечатления от совместной прогулки на теплоходе «Чайка» вокруг Уфы. Мероприятие проходило в рамках республиканской духовной акции «Ислам против экстремизма» при поддержке Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ, — информирует веб-издание.

— Дружба религий — это большая ценность и великое достояние. Межконфессиональный диалог важен для политической и социальной стабильности, для развития экономики, обмена и изучения мировых культурных ценностей. Дружба и братство — лучше любого богатства, — отметил первый заместитель председателя ДУМ РБ Айнур Арсланов.

Как пишет Башинформ.рф, это уже не первое мероприятие, проведенное в Республике мусульманами и православными. Ранее в рамках данной акции были организованы межконфессиональные молодежные форумы и субботники, походы детей в кино, совместные концерты в домах престарелых и детских домах. Месяц назад молодежный отдел ДУМ РБ организовал сбор вещей для приюта при Крестовоздвиженском храме Уфимской епархии, сообщили в пресс-службе ДУМ РБ.

 

Источник: http://islam.in.ua/ru

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