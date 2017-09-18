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Российская Федерация

Между Муфтиятами Крыма и Ставропольского края подписано Соглашение о сотрудничестве

18.09.2017 | События и репортажи

В Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополя состоялась встреча муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева с Муфтием Ставропольского края Мухаамадом-хаджи Рахимовым, который находится в Крыму с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с религиозной жизнью мусульман регионов.  Мухаамадом-хаджи Рахимов в свою очередь рассказал о мероприятиях, проводимых под патронатом Духовного управления Ставропольского края для мусульман Северного Кавказа.

В рамках встречи состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Муфтиятом Крыма и Духовным управлением мусульман Ставропольского края. Согласно подписанного Соглашения, достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере разработки и реализации программ и мероприятий. В частности, обмен опытом в просветительской и образовательной деятельности.

Муфтий Ставропольского края также посетил строительство будущего комплекса Соборной мечети.

 

Источник: http://qmdi.org

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