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Российская Федерация

Власти Таджикистана экстрадировали «офицера ИГ» Дениса Хисамова в Россию

21.11.2017 | События и репортажи

Денис Хисамов, бывший сотрудник Генштаба Минобороны РФ, воевавший в Сирии за террористическую группировку «Исламское государство» («ИГ»), экстрадирован в Россию, сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана 20 ноября.

«Денис Хисамов был передан российской стороне согласно межгосударственным соглашениям на прошлой неделе», – сообщил Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) пресс-секретарь правоохранительного ведомства Умарджони Эмомали.

МВД Таджикистана 23 октября сообщило, что Турция экстрадировала в Таджикистан Дениса Хисамова, 34-летнего российского военного в звании капитана и бывшего сотрудника Минобороны РФ. В Таджикистан его экстрадировали потому, что мужчина пользовался для въезда из Сирии в Турцию поддельным таджикским паспортом.

Хисамов, по версии таджикских властей, воевал в Сирии за группировку «ИГ», но вернулся в Турцию, где и был задержан. Он выехал из Сирии в Турцию, чтобы далее попасть в Россию и совершить там преступление. Какое именно – спецслужбы не сообщают.

Отъезд в Сирию «далекого от религиозного фанатизма» ученого, как утверждают знакомые и родственники Дениса Хисамова, «шокировал» все его окружение.

Пока неизвестно, в чем заключалась роль российского офицера в рядах «ИГ». Скорее всего, это выяснит следователи РФ, куда был экстрадирован Денис Хисамов.

 

Источник: https://rus.ozodlik.org

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