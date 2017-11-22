Духовное управление Бошкортостана отметило свое 100-летие

В Уфе прошли торжества, приуроченные к 100-летию учреждения Духовного управления мусульман Бошкортостана.

От имени Духовного управления мусульман Крыма и лично от Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева представителей духовенства республики поздравил помощник Муфтия, начальник отдела по работе с религиозными общинами ДУМ Крыма Раим Гафаров. Он также поздравил духовных деятелей Башкурдистана с 75- летием фетвы российских улемов против немецко-фашистских захватчиков и 20- летием медресе имени Марьям Султановой.

В поздравительном слове Раим Гафаров отметил важную роль духовенства во всех аспектах, и особенно в защите нравственности и гуманизма.

«Я уверен, что и Риза Фахретдин и Исмаил Гаспринский и многие другие наши улемы хотели бы видеть нас созидающими во благо светлого будущего вместе. Роль духовенства важна во всех аспектах, и особенно в защите нравственности и гуманизма», — сказал Раим Гафаров.

Он также подчеркнул важность деятельности Духовных управлений в борьбе с радикальными течениями, пришедшими извне, и поблагодарил муфтият Бошкортостана за поддержку.

«Мы, крымские мусульмане, прошли через очень тяжёлый период, когда мусульман Крыма призывали вступать в военные формирования, призывали покинуть родину. Но благодаря усилиям в первую очередь нашего Муфтия, который смог сплотить народ, мы благополучно переступили через эти критические моменты. Давайте попросим Аллаха чтобы уберёг нашу землю, наших детей от ужасов войны, от катастрофы которую несёт идеология фашизма и нацизма, пусть это никогда не повторится и пусть Аллах будет Вами доволен», — сказал Раим Гафаров.

Духовное управление мусульман Бошкортостана было учреждено 100 лет назад в революционной обстановке 1917 года. В 1936 году, в пору репрессий, муфтият упразднили. И только в 1992 году он был вновь воссоздан, и сегодня его правопреемником является Духовное управление мусульман РБ.

Источник: http://qmdi.org