Реальные проблемы Центральной Азии исходят не из Афганистана, они внутренние

Реальные проблемы Центральной Азии исходят не из Афганистана, они внутренние. И если правительственный порядок развалится в одной из центральноазиатских стран, это даст возможность местным несогласным или террористам воспользоваться этим. Об этом в интервью Central Asia Analytical Network рассказали американские политологи: Джеффри Манкофф, заместитель директора и научный сотрудник Программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) и Стивен Бланк, эксперт Американского совета по внешней политике.

Джеффри Манкофф — заместитель директора и научный сотрудник Программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) и приглашенный ученый Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Стивен Бланк — всемирно известный эксперт по России и бывшему Советскому Союзу. Д-р Стивен Дж. Бланк является старшим научным сотрудником FPRI и старшим научным сотрудником Американского совета по внешней политике. Опыт доктора Бланка охватывает весь российский и постсоветский регионы, а также такие области исследований, как стратегии обороны, контроль над вооружениями, информационная война, энергетика, внешняя и оборонная политика США, европейская и азиатская безопасность

Отвечая на вопрос усилит ли Москва свой мандат в области безопасности в Центральной Азии из-за недавних терактов в России Джеффри Манкофф ответил, что «вполне возможно, что Москва будет стараться усиливать свою роль в региональной безопасности».

«Мы уже видим подтверждения этому. Например, летом прошлого года министр обороны Российской Федерации Шойгу посещал Туркменистан, где были проведены разговоры с политиками и силовиками по вопросам безопасности туркмено-афганской границы. Тогда он сказал туркменам, что им следует принимать меры по вопросам безопасности на границе и, если они не в состоянии этого сделать, то меры будет принимать РФ, даже несмотря на то, что Туркменистан является нейтральной страной. Очевидно, что вовлечение России в Афганистане расширяется, и значительно увеличивается уровень угрозы безопасности в странах Центральной Азии и Афганистана. Поэтому правительство РФ старается принимать меры, чтобы справиться с этими угрозами в регионе», - отметил он.

По его словам, позицию Соединенных Штатов к этим процессам можно назвать противоречивой, особенно с нынешней администрацией Трампа. «С одной стороны, им было бы полезно, если России или какой-то другой региональной державе удалось бы справиться с террористической угрозой. С другой стороны, с момента распада Советского Союза поддерживание независимости и суверенитета всех постсоветских стран было в интересах внешней политики США, особенно это касалось стран Центральной Азии. Расширение масштаба военной операции России и ОДКБ может фактически представлять угрозу суверенитету особенно слабых стран Центральной Азии. Если Россия и ОДКБ действительно будут усиливать свою роль и, скажем, дислоцируют российские войска в страны ЦА, то можно предположить, что администрация Трампа будет к этому критически настроена», - отметил эксперт.

Но на вопрос, будут ли США принимать силовые действия против такого решения России, эксперт отметил отрицательно. «У США есть еще другие вызовы со стороны России, с которыми нам предстоит справиться. Это проблема безопасности в Европе и двусторонние отношения, особенно те проблемы, которые обернулись большим скандалом из-за вмешательства РФ во внутренние политические дела США, которые Трамп сам не хочет осознавать, но в будущем они могут представить настоящую угрозу самому Трампу», - считает Джеффри Манкофф.

По словам эксперты Стивена Бланка, США будут выступать против расширения мандата ОДКБ. «ОДКБ — действительно очень проблематичная организация. Москва полагается на нее, чтобы охранять российскую гегемонию в Центральной Азии, но очень неохотно использует ее и жители Центральной Азии очень неохотно прибегают к ее помощи. Русские не захотят вести войну в Центральной Азии, если они могут ее избежать. Они уже воюют в Украине, Сирии и на Северном Кавказе. Российская экономика уже находится под большим давлением. A война в Центральной Азии была бы продолжительной и не поддерживалась бы населением. Она стоила бы тонну денег, прервала бы военную модернизацию и разрушила экономику, и они, вероятно, не выиграли бы в любом случае. Войска, которые они имеют в Центральной Азии, не так хороши».

«Однако я не вижу на первом месте угрозы, исходящие от ИГИЛ или талибов, вторгающихся в Центральную Азию. Я вижу, что террористические акции происходят или могут участиться, если талибы одержат верх в Афганистане. Это может привести к росту преступности, торговли наркотиками и коррупции», - считает он.

«Реальные проблемы Центральной Азии исходят не из Афганистана, они внутренние. И если правительственный порядок развалится в одной из центральноазиатских стран, я думаю, что это даст возможность местным несогласным или террористам воспользоваться этим. Но я действительно не думаю, что эти правительства так хрупки, как они любят себя представлять. Реальная угроза — это дисфункциональное управление, а не вторжение из Афганистана», - считает Стивен Бланк.

«Русские, конечно, хотят, чтобы ОДКБ была там, как знак гегемонии России, но они не хотят действовать, потому что они не хотят вести затяжную войну, стоимость которой будет быстро расти, как в политическом, так и в экономическом плане. И они не так хороши в партизанской войне. Это будет затяжная война, которая будет продолжаться годами. Сколько длятся боевые действия в Афганистане с 1978 года, и мы до сих пор далеки от решения. Войне в Сирии сейчас 6 лет. Ливии 6 лет. Северный Кавказ и Чечня начались в 1994 году. Чечня, возможно, была умиротворена, но сам Северный Кавказ в огне, и вот уже 23 года, и список можно продолжать и продолжать, и стоимость становится непомерно высокой. Слишком дорого это удерживать. Поэтому США не собираются поддерживать более сильную ОДКБ», - заключил он.

«Собираются ли США покинуть регион для России или Китая? У Обамы не было политики в Центральной Азии, у него была политика в отношении Афганистана. В конце они придумали идею форума 5 + 1. Это хороший шаг, но это не политика. Мы не знаем, какой будет политика Трампа в Центральной Азии, однако я не удивлюсь, если мы увидим снижение участия США. Мы видим, что Россия и Китай пытаются заполнить этот вакуум».

«Если ситуация с безопасностью в Центральной Азии ухудшится, возможно, китайцы могут стать более вовлеченными в военные дела. Там есть признаки роста интереса Китая к учениям в этом регионе и к сотрудничеству в области безопасности с правительствами стран Центральной Азии. И поскольку Китай вливает деньги в Центральную Азию, они хотят защитить свои инвестиции. Если они думают, что Россия не может или не будет защищать их, тогда им придется самим решать этот вопрос: как защитить свои инвестиции и интересы в Центральной Азии?», - заключил эксперт.

Источник: http://ca-news.org