Аятолла Ирана и президенты стран Центральной Азии

Чем дольше остаются во власти президенты стран Центральной Азии, тем чаще публикуются их книги, тем быстрее растут темпы воздаяния им почестей. В этом есть много схожего с культом личности верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

«Лидеры» по написанию книг

«Мудрые мысли и изречения Президента Таджикистана, Основателя мира и национального единства – Лидера нации Эмомали Рахмона» – так называется книга, презентованная 14 июля в Душанбе. В книге собраны цитаты из выступлений и изречения президента Таджикистана.

По сообщению «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), «крылатые слова» главы Таджикистана изданы в виде книги впервые. В прошлом году была издана книга «Эмомали Рахмон в художественной литературе», где были использованы 2256 произведений, посвященных президенту Таджикистана. За авторством самого президента Таджикистана издано свыше 20 книг.

​Среди президентов стран Центральной Азии, которые «пишут книги», пока лидирует Нурсултан Назарбаев. За его подписью издано более ста книг. Современник Назарбаева, первый президент Узбекистана Ислам Каримов, был автором более 20 книг. Пришедший к власти десять лет назад второй президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов за это время издал более 20 книг, где он указан автором. Лидер соседнего с Туркменистаном Ирана аятолла Хаменеи числится автором около 30 книг.

Поиски признаков святости в правителях

Некоторые страны Центральной Азии по воздаянию почестей руководителям государств можно сравнить с Ираном. В Иране самым высоким духовным званием считается титул «аль-узъма», то есть титул верховного аятоллы. Глава Ирана – верховный лидер Исламской революции Али Хаменеи носит еще и титул верховного аятоллы.

Али Хаменеи был избран президентом страны с 95 процентами голосов в 1981 году. После кончины 86-летнего верховного лидера Исламской революции того периода Рухоллы Хомейни в 1989 году на его место был назначен Али Хаменеи. Али Хаменеи сразу удостоили и титула верховного аятоллы. Он занимает этот пост с того времени бессменно, наделен особыми правами. Хаменеи взял на себя и некоторые президентские полномочия. Позднее президент Мухаммед Хатами попытался расширить свои полномочия, но у него ничего не вышло. Нынешний президент Хасан Роухани также прилагает усилия в этом направлении.

В полномочия верховного аятоллы входит определение основного политического курса государства и его реализация, объявление начала или завершения войны, назначение военачальников, председателя Верховного суда и руководителей телерадиокомпаний, решение спорных моментов между ветвями власти, осуществление «функций арбитра» при решении системных вопросов, он может даже снять президента страны со своей должности. Аятолла также утверждает членов кабинета министров, предложенных президентом. В годы президентства Махмуда Ахмадинежада верховный аятолла и президент не смогли прийти к согласию по вопросам формирования правительства, что позже стало причиной отдаления Ахмадинежада от Хаменеи.

​Верховный аятолла, он же одновременно и верховный лидер Исламской революции, может занимать этот пост пожизненно или пока его не признают недееспособным по состоянию здоровья, или если он не сможет «достаточно хорошо исполнять свои обязанности».

Али Хаменеи в последние годы стал реже посещать официальные учреждения и ездить по стране. Однако во время религиозных и политических событий или военного парада он выступает перед публикой и периодически напоминает общественности о канонах антизападной политики Ирана. Его публичные выступления вызывают дискуссии в обществе и социальных сетях. После недавнего теракта в Тегеране он не выразил соболезнование семьям жертв, в своей речи перед студентами призвал их к «добровольному огню», что привело к многочисленной критике в его адрес. Официальные СМИ, в свою очередь, стараются сгладить шероховатости, допущенные в публичных выступлениях Али Хаменеи.

​Посещение верховным аятоллой официальных учреждений считалось и продолжает оставаться знаменательным событием для этих ведомств. Отмечать годовщину посещения руководителем того или иного учреждения – обычное дело в Иране. Богословы почитают день рождения верховного лидера Исламской революции, часто читают в его честь проповеди, ничем не уступающие преданиям. В стране защищают научные труды, посвященные политике и жизненному пути Али Хаменеи. Верховный аятолла кроме издания своих книг занимался и переводами, эти труды предлагаются в качестве образца всему исламскому миру.

Одного поколения с Али Хаменеи

После развала Советского Союза Туркменистан стал ярким примером расцвета культа личности главы государства. Страны Центральной Азии считаются светскими, но главы государств этого региона, за исключением президентов Кыргызстана, ничем не уступают верховному аятолле Ирана в деле бессменного правления. Первый президент Туркменистана Сапармурад Ниязов был младше Али Хаменеи на один год. С обретением независимости президенты Туркменистана продолжают один за другим воздвигать памятники в свою честь, время от времени выпускать книги за своей подписью и устраивать себе почести.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов пытался ограничивать воздаяние почестей в свой адрес, но никогда не отказывался от участия в президентских выборах. Туркменистан, который объявил себя «нейтральной страной», продолжает оставаться закрытым государством. Между тем новый президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, который пришел к власти в прошлом году, привлекает внимание тем, что действует вразрез решениям, принятым им же самим в бытность премьер-министром.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – последний «долгожитель-президент» среди президентов бывших советских республик, он правит страной с советских времен. Первый президент Туркменистана Сапармурад Ниязов был его ровесником, Али Хаменеи старше Нурсултана Назарбаева на один год, к высшей власти они пришли почти в одно время. Ниязов стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии в 1985 году, Каримов и Назарбаев – в 1989 году. Али Хаменеи, в свою очередь, был назначен верховным аятоллой в 1989 году.

На сегодняшний день среди президентов стран Центральной Азии статус «лидера нации» (на казахском – елбасы, на таджикском – пишвое меллат) прописан в конституции и закреплен специальным законом за президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Нурсултан Назарбаев удостоился этого статуса в 2010 году. Президент Казахстана не стал подписывать тогда законопроект, наделяющий его статусом «лидера нации - елбасы», закон вступил в силу после подписания председателем сената и премьер-министром страны. В Таджикистане законопроект «Об Основателе мира и национального единства – Лидере нации» был подписан Эмомали Рахмоном в 2015 году.

Источник: https://rus.ozodlik.org