Конференция ООН по сотрудничеству в Центральной Азии состоится в Узбекистане

Международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН состоится в ноябре в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщил в пятницу глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драганов, прибывший в Ташкент для участия в конференции "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана".

По словам Драганова, демонстрируемые Узбекистаном усилия по развитию сотрудничества с сопредельными странами Центральноазиатского региона созвучны принципам ООН.

«Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии полон решимости, продолжить сотрудничество с правительством Узбекистана в этом направлении», - сказал глава РЦПДЦА.

Повестка форума "Центральная Азия: одно прошлое и одно будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" будет включать в себя обсуждение актуальных вопросов укрепления мира и стабильности в Центральной Азии, развития регионального сотрудничества, а также вклада международных структур, прежде всего ООН, в реализацию проектов устойчивого развития.

«Важно помнить, что Центральная Азия – не только географическое и геополитическое, но и единое культурно-цивилизационное пространство. Народы, проживающие в регионе, объединяют общие духовные ценности, схожесть национальных традиций и обычаев, общее историческое прошлое. Самобытность каждого государства Центральной Азии имеет общерегиональные корни, которые сложились во времена «Шелкового пути», под влиянием экспансии культур Запада и Востока, Севера и Юга», - отметил в своем выступлении на открытии конференции министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По итогам конференции предполагается принятие совместного коммюнике с призывом к Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

Ожидается, что в конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств не только государств региона, но и других стран мира, руководители ведущих международных и региональных организаций.

Источник: https://www.trend.az