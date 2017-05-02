Эксперты выделяет 3 категории граждан, подверженных к вербовке

"Эффективная работа органов безопасности и специальных служб заставила вербовщиков снизить активность в социальных сетях. Однако вербовщики не отказались от преступной деятельности. Их активность сместилась в различные мессенджеры — прежде всего WhatsApp, Viber и Skype. Этот тренд заметен при анализе содержания компьютерных экспертиз в ходе расследования конкретных уголовных дел", — пояснил генерал-полковник полиции, руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Андрей Новиков.

"Эффективная работа органов безопасности и специальных служб заставила вербовщиков снизить активность в социальных сетях. Однако вербовщики не отказались от преступной деятельности. Их активность сместилась в различные мессенджеры — прежде всего WhatsApp, Viber и Skype. Этот тренд заметен при анализе содержания компьютерных экспертиз в ходе расследования конкретных уголовных дел", — пояснил генерал-полковник полиции, руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Андрей Новиков. Эксперты выделяют три категории граждан, потенциально предрасположенных к вербовке: это молодежь, трудовые мигранты, которые живут в состоянии серьезного экономического и психологического стресса, и заключенные. "В криминологии есть термин "виктимность" — предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой. Мы используем этот термин, чтобы обозначить значительные группы населения, которые, с нашей точки зрения, могут быть завербованы в силу особенности своего статуса, экономического, социального или возрастного", — пояснил Новиков.

Студенты

Студенты вошли в группу виктимных граждан в силу незначительного жизненного опыта. Молодые люди объективно не способны просчитать последствия: "Что будет, если я завербуюсь в ИГИЛ (запрещена в странах Центральной Азии решением суда)? Что будет, если я уеду в Сирию или Ирак? Как я буду оттуда возвращаться?". Если на первые два вопроса они сами себе отвечают, то на третий уже нет", — рассказывает он. Кроме того, ИГИЛ заинтересовано не только в пополнении полевой пехоты, но и в вербовке квалифицированных специалистов в области IT-технологий, лингвистики, медицины и других отраслях. Студенты оказываются в зоне риска, так как для функционирования этого квазигосударства специалисты просто необходимы.

Трудовые мигранты

Трудовые мигранты, оказавшись в другой культурной, языковой среде, живут в условиях огромного психологического стресса. Вербуют их не в мечетях, а в местах компактного проживания: на стройках, рынках, в плотно заселенных общежитиях. Иногда экстремисты посещают мигрантов после предварительной проработки через социальные сети, "они выясняют, готов ли тот или иной человек разделить экстремистские взгляды, высказывает ли он радикальные идеи". "В ряде государств Центральной Азии довольно сложная экономическая ситуация, люди там действительно нуждаются в деньгах. Вычислив тех мигрантов, кто высказывает экстремистские убеждения − а таких на самом деле немного − вербовщики подходят к этим людям и предлагают деньги. Когда вербовщик обещает тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях, некоторым это предложение может показаться весьма привлекательным", — объяснил Новиков. Однако, как пояснили в АТЦ СНГ, самое главное остается за кадром — мигранту не рассказывают, что расплатятся с ним фальшивыми купюрами, что могут вообще не заплатить, что средняя продолжительность жизни боевиков не превышает нескольких месяцев. Когда наемник приезжает в Сирию, становится уже слишком поздно: дома ждет уголовная ответственность, а на войне каждый день есть опасность попасть под снаряды сирийской армии или ВКС РФ.

Заключенные

Еще одна проблема, с которой столкнулись многие государства — совместное содержание в тюрьмах тех, кто был осужден за преступления экстремистского характера, с уголовниками, осужденными за кражи, грабежи, разбои, убийства. "Когда две категории заключенных содержатся вместе, вербовщики получают "паству". В таком случае для них в тюрьме созданы райские условия. Экстремистские убеждения, как чума, распространяются среди осужденных за преступления общеуголовного характера", — объяснил Андрей Новиков. Государства СНГ Центрально-Азиатского региона столкнулись с этой проблемой раньше, чем Россия, подчеркнул Новиков.

Источник: http://kazislam.kz/ru