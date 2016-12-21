Денежные переводы из России в Кыргызстан существенно выросли, в Узбекистан и Таджикистан продолжают падать, - Центробанк РФ

Центральный банк России на официальном сайте опубликовал новые данные по переводам физических лиц из России в другие страны за 3-й квартал текущего года.

Согласно данным ЦБ РФ, всего в Узбекистан за 9 месяцев текущего года переведено $2,013 млрд. Это на 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, и на 59,4% меньше, чем за 9 месяцев 2013 года.

В Таджикистан за 9 месяцев текущего года перевели $1,432 млрд, что меньше соответственно на 14,5% и 53,2% в отличие от предыдущих лет.

В Кыргызстан за этот же период перевели $1,286 млрд, что на 21% больше, чем за 9 месяцев 2015 года и на 16,7% меньше, чем за 9 месяцев 13 года.

Таким образом, в Узбекистан и Таджикистан денежные переводы лиц продолжают относительно падать, хотя падение замедлилось. В Кыргызстан же переводы, наоборот, существенно выросли и приближаются к показателям 2013 года, когда отмечен самый высокий рост переводов.

ca-news