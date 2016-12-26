В Крыму увеличивается число халяль-производителей

В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь состоялось очередное вручение сертификата качества «Элял» на продукцию частного предприятия в Евпатории.

Предприятие занимается забоем крупного и мелкого рогатого скота и поставкой мяса-элял в специализированные магазины Симферополя, Евпаторийского региона и Черноморского района Крыма.

После получения заявки от предпринимателей, отдел стандартизации и сертификации халяльной (элял) продукции ДУМК изучил процесс забоя и разделки скота и проверил условия содержания мяса. По итогам проверки никаких претензий к производителю не возникло. Забой животных проводится с помощью специального оборудования и в соответствии с законами шариата. В помещении учтены все технические и санитарные требования.

Сертификат качества руководителю предприятия вручил лично Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Он пожелал предпринимателям успехов, быть ответственными перед людьми и перед Всевышним.

Срок действия сертификата «элял» составляет один год, по истечению срока производится повторное обследование с выдачей заключения о возможности продления сертификата на следующий год.

Производитель обязуется производить продукцию в соответствии со стандартами «элял», утвержденными ЦРО ДУМК. По требованию Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь предприятие обязуется предоставлять продукцию для проведения лабораторных анализов.

На сегодняшний день в Крыму осуществляют свою деятельность около десяти предприятий по производству элял-продукции.

Сертификаты качества «Элял» выданы Духовным управлением мусульман Крыма и г. Севастополь следующим предприятиям:

Торговая марка «Шербет», кондитерская фабрика «Браво-Чемпион», «Крымская макаронная фабрика», цех полуфабрикатов и мясных продуктов «Халал», торговая марка «Крымский Султан», три цеха по забою крупного и мелкого рогатого скота.

Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма