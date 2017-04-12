Сетевой духовный университет для подготовки теологов может появиться в СНГ

В странах СНГ может появиться сетевой духовный университет, который будет готовить высококвалифицированных теологов; соответствующее предложение прозвучало от и.о. ректора Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирины Краевой на заседании Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ в РУДН.

В странах СНГ может появиться сетевой духовный университет, который будет готовить высококвалифицированных теологов; соответствующее предложение прозвучало от и.о. ректора Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирины Краевой на заседании Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ в РУДН.

"Сетевая модель является наиболее перспективной в дальнейшем развитии международного сотрудничества и межкультурной коммуникации. Проект (сетевого духовного университета) направлен на организацию и реализацию высококачественных совместных и магистерских программ, укрепление международного сотрудничества и содействие обмену аспирантами, а также проведению совместных научных исследований", — сказала Краева.

Она пояснила, что интеграция светского и религиозного образования — это тонкий процесс и серьезный шаг на пути к созданию новых интеграционных образовательных моделей, адаптированных к быстро меняющимся требованиям времени и широкому диалогу науки, образования, религии, культуры политики в духовном образовании, в обучении высококвалифицированных теологов.

"В частности, мы видим серьезную государственную задачу подготовки будущих специалистов, способных быть духовными лидерами для молодых людей", — сказала она.

По ее словам, МГЛУ в настоящее время уже готов включиться в такую форму работы на основе студенческих обменов и совместных программ с другими вузами стран СНГ.

Участники заседания поддержали эту инициативу. Было принято решение передать проект Положения о Международном сетевом университете духовного образования государств-участников СНГ (МСУ ДО СНГ) в Исполнительный комитет СНГ для экспертной проработки и в дальнейшем — передачи его на утверждение Советом министров иностранных дел государств-участниц СНГ - сообщает РИА Новости.

Источник: http://kazislam.kz/ru