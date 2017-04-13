Путин: Около 9 тыс боевиков из России и стран Центральной Азии воюют в Сирии

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что около 9 тысяч боевиков из России и стран Центральной Азии воюют в Сирии.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что около 9 тысяч боевиков из России и стран Центральной Азии воюют в Сирии.

«По разным подсчетам примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюет в Сирии, из них почти 10 тысяч из стран СНГ, - отметил он. - Где-то 9 девять по разным подсчетам, чуть меньше половины из России. 5 пять примерно из стран Центральной Азии. В основном это, кстати, страны ОДКБ», - рассказал Путин.

«Поэтому угроза очень большая, реальная. Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем», - отметил он.

Говоря о победе над ИГ, Путин заметил, что «нужно добиться еще этой победы». «Чтобы ее добиться, мы должны объединять усилия, и не только в рамках ОДКБ, но и в более широкой международной коалиции, - заявил российский лидер. - Иначе успех вряд ли возможен».

Для того чтобы добиться победы над террористами, необходимо объединять усилия, не только в рамках ОДКБ, но и в более широкой международной коалиции, подчеркнул Путин.

Афганское направление Путин также охарактеризовал как «очень опасное направление для всех нас». «И мы знаем уже примеры, очень трагические примеры, когда с территории Афганистана осуществлялся прорыв боевиков, - напомнил он. - Я уже не говорю сейчас о наркотрафике, об инфильтрации отдельных преступных элементов. Но мы знаем примеры прорыва крупных бандформирований, вот на территории Кыргызстана, например, было такое несколько лет назад, когда приходилось применять вооруженные силы для борьбы с этими бандформированиями».

Источник: http://ca-news.org