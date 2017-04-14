ОДКБ отмечает усиление террористической угрозы в странах, граничащих с государствами ОДКБ

Рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом при КССБ ОДКБ отмечает усиление террористической опасности в странах, граничащих с государствами – членами ОДКБ. 12 апреля в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось заседание Рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.

Рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом при КССБ ОДКБ отмечает усиление террористической опасности в странах, граничащих с государствами – членами ОДКБ. 12 апреля в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось заседание Рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.

В заседании приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ, члены Рабочей группы, представители аппаратов советов безопасности, заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ, а также должностные лица и сотрудники Секретариата Организации.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в ходе заседания состоялся обмен информацией по оценке обстановки в регионах коллективной безопасности, с учётом новых вызовов и угроз государствам – членам ОДКБ.

Участники встречи отметили общие тенденции развития обстановки, формирующие угрозы безопасности в зоне ответственности ОДКБ:

· рост проявлений терроризма в странах, граничащих с государствами – членами ОДКБ;

· ухудшение обстановки в Афганистане на фоне активизации в стране эмисаров ИГИЛ/ДАИШ, движения «Талибан» и других террористических организаций;

· возвращение боевиков из ближневосточного региона в государства – члены ОДКБ;

· использование террористическими организациями современных информационных технологий для пропаганды идей терроризма, экстремизма и привлечения новых сторонников в свои ряды.

Рассмотрены вопросы планирования в рамках ОДКБ комплекса оперативно-профилактических и иных мероприятий.

Членами Рабочей группы отмечена необходимость дальнейшей активизации работы по выполнению Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 14 октября 2016 года «О Перечне дополнительных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате Организации Договора о коллективной безопасности», определения приоритетных направлений реализации указанного Решения СКБ ОДКБ.

Стороны обсудили ход реализации Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 14 октября 2016 года «О Положении о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате Организации Договора о коллективной безопасности».

Информация и предложения сторон будут учтены при подготовке предстоящего заседания КССБ ОДКБ.

Достигнута договоренность следующее заседание Рабочей группы провести во втором полугодии 2017 года, сообщил Владимир Зайнетдинов, пресс-секретарь ОДКБ.

Источник: http://avesta.tj