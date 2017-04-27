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СНГ

В 2015 году в рядах террористов состояли 4,5 тысячи граждан стран СНГ

27.04.2017 | Новости

К началу 2015 года в рядах ИГИЛ (организация запрещена в Казахстане решением суда) и других террористических организаций находилось до 4,5 тысяч граждан России и СНГ, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в ходе выступления на VI Московской конференции по международной безопасности. 

К началу 2015 года в рядах ИГИЛ (организация запрещена в Казахстане решением суда) и других террористических организаций находилось до 4,5 тысяч граждан России и СНГ, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в ходе выступления на VI Московской конференции по международной безопасности.   "По нашим оценкам, к началу 2015 года в рядах ИГИЛ и других террористических формирований находилось порядка 4,5 тысячи граждан России и государств СНГ", — сказал он.  

Источник: http://kazislam.kz/ru

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