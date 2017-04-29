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СНГ

Надо воспрепятствовать попаданию террористов ИГИЛ в страны СНГ

29.04.2017 | Новости

После победы российских ВКС в Сирии террористы ИГИД начали разбегаться и возвращаться к себе домой — в свои республики. Об этом рассказал президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров. 

После победы российских ВКС в Сирии террористы ИГИД начали разбегаться и возвращаться к себе домой — в свои республики. Об этом рассказал президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров. По мнению эксперта, боевики, воевавшие на стороне ИГИЛ (запрещена в Казахстане решением суда), будут возвращаться в свои республики, к себе домой. "В этой ситуации мы имеем большую проблему, потому что и спецслужбы, и вооруженные силы стран СНГ пока не способны ничего противопоставить, чтобы закрыть эту лазейку и не пускать боевиков на свою территорию", — сказал Гончаров в интервью Радио Sputnik.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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