ОДКБ: Террористы с ближнего востока стягиваются в Афганистан, целясь в Центральную Азию и Россию

Боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в Казахстане) перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, создавая угрозу для стран ОДКБ, заявил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков. «Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГИЛ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств - членов ОДКБ», – сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в Казахстане) перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, создавая угрозу для стран ОДКБ, заявил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков. «Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГИЛ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств - членов ОДКБ», – сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, положение в Афганистане усугубляется также действиями движения «Талибан», нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок. ИГИЛ стремится к расширению своего присутствия в Афганистане, и усугубление ситуации с безопасностью служит целям этой группировки, заявил в свою очередь начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Согласно представленным им на Московской конференции данным, на сегодня численность афганского крыла бандитской группировки составляет около 3,5 тысячи человек. «В провинциях Нангархар и Кунар сосредоточено до 1,5 тысячи исламистов, – уточнил Коробов. – В северных районах их количество приближается к 1 тысяче человек. Еще около 1 тысячи исламистов действуют в составе относительно малочисленных отрядов практически на всей остальной части территории Афганистана». По оценкам российского Генштаба, около половины от общего числа боевиков «Исламского государства» в Афганистане составляют иностранцы, в основном выходцы из стран Центральной Азии. Коробов не исключает, что к 2018 году численность боевиков группировки увеличится по меньшей мере в два раза. 26 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Ташкенте с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США Джозефом Леонардом Вотелом. Сообщается, что «в ходе беседы были обсуждены вопросы двустороннего и многопланового сотрудничества, в том числе в военной и военно-технической сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане и перспективам достижения мира в этой стране». Вотел подтвердил, что США готовы продолжить динамичное развитие и укрепление узбекско-американских отношений. Ранее генерал побывал в Таджикистане. Любопытно, что ранее пресс-служба посольства США в Душанбе сообщила о проведении с 27 марта по 7 апреля на территории Таджикистана совместных учений сил безопасности двух стран, в которых должны были поучаствовать 150 сотрудников спецслужб США и 100 – Таджикистана. Однако в МВД принимающей стороны поспешили эту информацию опровергнуть, сообщив всего лишь о «занятиях по пейнтболу» и о «теоретических антитеррористических занятиях с участием 50 американских специалистов и 100 сотрудников специального подразделения МВД». Напомним, исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов оказался этническим узбеком из Ошской области, где до сих пор проживают его родители и родственники. Братья Аброр и Акрам Азимовы, задержанные по подозрению в подготовке теракта, – уроженцы Джалал-Абадской области. Все трое имели российское гражданство, что позволяло им свободно передвигаться между Россией, Киргизией и Турцией. «Рост числа выходцев региона среди исполнителей и организаторов терактов за рубежом обусловлен спецификой их преступной карьеры в рамках запрещенной в России террористической организации, именующей себя «Исламское государство», и иных террористических организаций региона, – говорит председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – Указанная категория боевиков чаще всего имеет более высокий культурный уровень, чем уроженцы стран арабского Востока, где к боевикам чаще присоединяются маргинальные социальные группы. Боевики из Центральной Азии имеют как минимум неполное среднее образование, часто знают разговорный русский или даже английский на базовом уровне. Часть из них имеет опыт срочной службы. Вполне логично, что именно эти кадры террористы используют для организации терактов за рубежом и особенно в России». Эксперт подтвердил наличие среди контингента боевиков значительного количества этнических узбеков (их значительные общины имеются в Киргизии, Таджикистане и Казахстане).

Источник: http://kazislam.kz/ru