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Постсовет ОДКБ рассмотрел повестки дня заседаний СМИД и КССБ04.05.2017 | Новости
Заседание Постоянного совета Организации Договора ко коллективной безопасности состоялось 2-3 мая в Секретариате ОДКБ, в Москве.
Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в заседании принял участие новый генеральный секретарь Организации Юрий Хачатуров.
Заседание Постоянного совета Организации Договора ко коллективной безопасности состоялось 2-3 мая в Секретариате ОДКБ, в Москве.
Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в заседании принял участие новый генеральный секретарь Организации Юрий Хачатуров.
Рассмотренный в ходе заседания Постсовета План мероприятий по реализации решений октябрьской (2016 г.) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ был согласован и рекомендован к внесению на утверждение Председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, президента Республики Беларусь.
Постоянный совет рассмотрел проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Было решено направить их в государства – члены ОДКБ в установленном порядке.
Постоянный совет продолжил рассмотрение и доработку проекта Решения СКБ ОДКБ «О Плане реализации Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года».
Члены Постоянного совета рассмотрели проект Перечня тем совместных заявлений в 2017 и проект Плана консультаций представителей государств – членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года. Работа над документами продолжится в ходе предстоящих заседаний Постоянного совета ОДКБ.
Также был согласован проект Решения Совета министров обороны ОДКБ о базовой научно-исследовательской организации государств – членов ОДКБ в области исследования проблем материально-технического обеспечения. Решено внести проект документа на рассмотрение в ходе предстоящего заседания СМО ОДКБ.
Источник: http://avesta.tj
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