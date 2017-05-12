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СНГ

В Секретариате ОДКБ прошло заседание Постоянного совета Организации

12.05.2017 | Новости

Заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности состоялось накануне, 10 мая в Секретариате ОДКБ.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в заседании принимал участие генеральный секретарь Организации Юрий Хачатуров.

Заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности состоялось накануне, 10 мая в Секретариате ОДКБ.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в заседании принимал участие генеральный секретарь Организации Юрий Хачатуров.

Члены Постсовета ОДКБ согласовали и внесли в проект повестки дня предстоящего заседания СМИД ОДКБ проект решения СМИД ОДКБ о внесении изменений в Положение о Рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ.

Постоянный совет продолжил рассмотрение и доработку проекта Перечня тем совместных заявлений в 2017 году и проект Плана консультаций представителей государств – членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года – первое полугодие 2018 года.

Источник: http://avesta.tj

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