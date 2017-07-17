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Страны СНГ будут совместно заниматься профилактикой экстремизма среди молодежи17.07.2017 | Новости
Страны СНГ будут совместно заниматься профилактикой экстремизма среди молодежи. Это предусмотрено проектом плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, сообщается на сайте Исполнительного комитета Содружества.
Так, в проект плана включены мероприятия, направленные на: профилактику среди молодежи стран СНГ этнического, религиозного и политического экстремизма, недопущение распространения ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде; повышение уровня межэтнической толерантности и развитие межкультурного диалога, расширение взаимодействия молодых представителей этнических диаспор государств-участников Содружества. Кроме того, мероприятия направлены на обеспечение равноправного доступа к качественному образованию, внедрение новых форм обучения, включая создание сетевых учебных заведений и использование дистанционного и неформального обучения; а также профессиональную подготовку и повышение квалификации, помощь в трудоустройстве и карьерном росте; поддержку социально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев; выявление и поддержку талантливой молодежи во всех сферах общественной, творческой и научной деятельности. Также планируется содействие и создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность; создание общего информационного пространства в сфере международного молодежного сотрудничества; развитие научного и инновационного сотрудничества между студентами вузов стран СНГ. Кроме того, страны СНГ намерены обмениваться опытом работы с молодежью, научными, справочно-аналитическими и методическими материалами с участием научных и образовательных учреждений и организаций, средств массовой информации. В документе прописаны также механизмы контроля за его реализацией. Эксперты СНГ 14 июля на заседании в штаб-квартире СНГ в Минске доработали и согласовали проект плана и большинством голосов решили направить документ на утверждение Советом министров иностранных дел СНГ
Источник: http://kazislam.kz/ru
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