Так, в проект плана включены мероприятия, направленные на: профилактику среди молодежи стран СНГ этнического, религиозного и политического экстремизма, недопущение распространения ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде; повышение уровня межэтнической толерантности и развитие межкультурного диалога, расширение взаимодействия молодых представителей этнических диаспор государств-участников Содружества. Кроме того, мероприятия направлены на обеспечение равноправного доступа к качественному образованию, внедрение новых форм обучения, включая создание сетевых учебных заведений и использование дистанционного и неформального обучения; а также профессиональную подготовку и повышение квалификации, помощь в трудоустройстве и карьерном росте; поддержку социально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев; выявление и поддержку талантливой молодежи во всех сферах общественной, творческой и научной деятельности. Также планируется содействие и создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность; создание общего информационного пространства в сфере международного молодежного сотрудничества; развитие научного и инновационного сотрудничества между студентами вузов стран СНГ. Кроме того, страны СНГ намерены обмениваться опытом работы с молодежью, научными, справочно-аналитическими и методическими материалами с участием научных и образовательных учреждений и организаций, средств массовой информации. В документе прописаны также механизмы контроля за его реализацией. Эксперты СНГ 14 июля на заседании в штаб-квартире СНГ в Минске доработали и согласовали проект плана и большинством голосов решили направить документ на утверждение Советом министров иностранных дел СНГ

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.