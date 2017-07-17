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СНГ

Вступило в силу соглашение о пунктах пропуска между Узбекистаном и Казахстаном

17.07.2017 | Новости

Вступили в силу поправки к соглашению между Узбекистаном и Казахстаном о пунктах пропуска через узбекско-казахстанскую государственную границу с 15 июля 2017 года, сообщается на официальном сайте МИД Республики Узбекистан.

"Протоколом юридически закрепляется открытие пунктов пропуска "Ок олтин-Целинный" и "Малик-Сырдарья" на узбекско-казахстанской государственной границе в связи с возобновлением использования части дороги М-39", — говорится в сообщении. ПП были закрыты с 2008 года и не функционировали в течение девяти лет. Соглашение было подписано в Астане 14 марта 2017 года. Официальная церемония открытия прошла 11 июля 2017 года. В настоящее время через посты пропускают физические лица и легковой автотранспорт в упрощенном порядке. Общее время прохождения контроля и оформления занимает не более семи минут. Кроме того, согласно тексту документа пограничные посты "Зангиота-Капланбек", "Ташкент-Казыгурт" и "Гулистан-Атамекен" получат статус международных и станут работать круглосуточно.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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