ШОС включил Партию исламского возрождения Таджикистана в Перечень террористических организаций

Правительственное информационное агентство Таджикистана «Ховар» сообщило что Партия исламского возрождения Таджикистана включена в Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщает Ховар, 29 января 2016 года РАТС ШОС в соответствии с Перечнем террористических, экстремистских и сепаратистских организаций, деятельность которых запрещена на территории стран-участниц ШОС, ПИВТ (за № 79) внесена в список террористических организаций. Таким образом, ШОС, объединяющая 8 крупных государств мира, занимающих площадь равную 3,4 млн. км2 с населением более 3,3 млрд. человек, признала ПИВТ террористической организацией.

11-12 июля 2017 года на заседании рабочей группы Проекта KALKAN по линии деятельности Интерпола и полиции ИРИ в Тегеране заместитель директора Исполкома РАТС ШОС Мукашев Ахат Габбасович заявил, что ключевым приоритетом Региональной антитеррористической структуры является противодействие иностранным боевикам-террористам.

«В этих целях ведется обмен информацией о деятельности МТО “Исламское государство”, “Джабхат ан-Нусра, “Хизб-ут-Тахрир аль Ислами”, “Исламское движение Восточного Туркестана, “Партия исламского возрождения Таджикистана” и других…», - заявил Мукашев.

Напомним, 18 сентября 2015 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении руководителя ТЭО ПИВТ М.Кабири возбуждено уголовное дело по статьям 179 часть 3 (Терроризм), 187 часть 1 (Организация преступного сообщества), 189 (Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 313 (Вооруженный мятеж) и 247 (Мошенничество) УК РТ. 21 сентября 2015 года М.Кабири, подозреваемый в причастности к совершению тяжких преступлений, внесён в международный список разыскиваемых лиц.

В розыскном реестре он отмечен красным знаком. В данный список также включены несколько руководителей и активистов ТЭО ПИВТ.

ПИВТ является главным зачинщиком и организатором трагических событий 90-х годов в Таджикистане. В результате гражданской войны были убиты более 150 тысяч человек. Народному хозяйству нанесён ущерб в размере более 7 млрд. долларов США. Более 2 млн. граждан были вынуждены оставить свои дома и стали беженцами. По рекомендации и при поддержке ПИВТ, свыше 500 человек из числа молодежи были отправлены для обучения в зарубежные террористические центры. В настоящее время большинство из них являются активными членами террористических и экстремистских организаций, говорится в сообщении Посольства РТ в КР.

За последнее время на территории Таджикистана были задержаны 75 членов ПИВТ, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций:ИГИЛ, «Исламское движение Узбекистана», «Ансаруллох», «Хизб-ут-Тахрир», «Джамоат-ут-Таблиг», «Группа–24» и др.

Из 1140 граждан РТ, находящихся в составе вооруженных формирований ИГИЛ, 521 являются членами ПИВТ.

Источник: http://ca-news.org