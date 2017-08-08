Сеть университетов ШОС будет совместно готовить магистров по направлениям «экономика», «регионоведение» и «педагогика»

В Российском университете дружбы народов (г. Москва) состоялось заседание национального ректората Университета Шанхайской организации сотрудничества. От Кыргызстана в нем принял участие ректор КНУ Канат Садыков.

Как сообщает пресс-служба вуза, в работе форума международного масштаба присутствовали также представители МОиН, МИД России, Россотрудничества, посольства КНР в РФ, а также университетов-партнеров в рамках УШОС.

В ходе заседания национального ректората Университета ШОС были подписаны Соглашения о совместной подготовке магистров по направлениям «экономика» (специализация «бухгалтерский учет, анализ и аудит»), «регионоведение» и «педагогика» в рамках УШОС.

По словам Каната Садыкова, сеть университетов УШОС функционирует по схеме «базовых университетов», занятия в них ведутся по единому учебному плану, магистранты обучаются на бюджетной основе по системе «1+1», т.е. первый год обучения магистрант проходит обучение в национальном вузе, а второй - в головном (базовом) вузе УШОС, по итогам обучения выпускник получает диплом вуза, в котором он целиком выполнил учебную программу и сдал соответствующие экзамены, т.е. РУДН. Он также получает Сертификат УШОС.

Напомним, что инициатива создания Университета Шанхайской организации сотрудничества была выдвинута президентом России В.Путиным на Бишкекском саммите 16 августа 2007 года и поддержана государствами-членами ШОС: Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Основная миссия УШОС - совместная подготовка высококвалифицированных кадров по согласованным инновационным образовательным программам, представляющим приоритетный интерес для экономического и социального развития государств-членов Шанхайской организации сотрудничества: регионоведение, энергетика, нанотехнологии, IT-технологии, экология, педагогика, экономика.

УШОС функционирует как сеть уже существующих университетов в государствах-членах ШОС, а также в странах-наблюдателях и партнерах по диалогу.

Членами УШОС являются 79 вузов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая и России.

Источник: http://bilim.akipress.org/ru